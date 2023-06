Raków Częstochowa będzie pierwszym polskim zespołem, który zacznie rywalizację w europejskich pucharach. Mistrz Polski w pierwszej rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów może trafić między innymi na Karabach Agdam, czy Slovan Bratysława i Ferencvaros. W przypadku wywalczenia przepustki do gry w kolejnej fazie rozgrywek ekipę z Limanowskiego mogą czekać batalie na przykład z Galatasaray, co można dowiedzieć się z audycji na kanale Prawda Futbolu Extra.

fot. Imago / Łukasz Sobala / PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa czeka ciekawe lato

Drużyna Dawida Szwargi może zagrać zarówno z kilka mocnymi ekipami, jak i egzotycznymi przeciwnikami

Ciekawostką jest fakt, że w w przypadku ewentualnej gry w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy ekipa z Częstochowy może trafić na “wolny los”

Raków Częstochowa przed walką w europejskich pucharach

Raków Częstochowa zacznie rywalizację w europejskich pucharach w nowej kampanii już 11-12 lipca. Tymczasem swojego rywala w I rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów pozna po losowaniu, które odbędzie się 20 czerwca. Jasne jest, że mistrz Polski nie znajdzie się w gronie zespołów rozstawionych, możemy dowiedzieć się z audycji dziennikarza Pawła Gołaszewskiego z Prawdy Futbolu Extra.

W związku z powyższym potencjalnymi rywalami częstochowian mogą być: Ferencvaros, Karabach Agdam, Slovan Bartysława, Sheriff, BATE, Astana, Maccabi Hajfa, CSKA Sofia, Żalgiris Wilno, HJK, Flora Tallin, Shamrock Rovers, TNS, Olimpija Ljublana, czy Zrinjski.

Jeśli ekipie Dawida Szwargi uda się przebrnąć pierwszy etap eliminacji, to w kolejnej rundzie może mieć na swojej drodze oprócz rozstawionych ekip, które wywalczyły awans w I rundzie również takie zespoły, jak: Dinamo Zagrzeb, FC Kopenahaga, czy Galatasaray.

Jeśli natomiast Raków przegra już swoje pierwsze spotkanie w eliminacjach do elitarnych rozgrywek, to będzie rywalizował w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. W tych rozgrywkach sytuacja wygląda nieco inaczej, bo rozstawione drużyny mogą trafić na siebie. Wpływ na to ma fakt, że na dzisiaj tylko trzy zespoły pewne gry w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy są nierozstawione. W tym gronie są: Breidablik, Tre Penne i Atletic Esculdes. Z kolei w gronie rozstawionych zespołów oprócz przedstawiciela Ekstraklasy są: Buducnost Podgorica, Dinamo Tbilisi, Partizani Tirana, Hacken, Farul, Valmiera, Ballkani, Larne, Urartu, Hamrun, Swift, czy Struga.

Ciekawe jest to, że w Raków może trafić na “wolny los” w przypadku losowania II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Negatywne w takich okolicznościach byłoby to, że w przypadku braku gry w tej rundzie mistrz Polski nie poprawiłby współczynnika polskich drużyny w europejskich pucharach zgodnie z zasadą: “nie grasz, nie punktujesz”.

