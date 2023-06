PressFocus Na zdjęciu: Maxime Dominguez

Drugi letni transfer Rakowa Częstochowa

Od 1 lipca pod Jasną Górę zawita Maxime Dominguez

Poprzednim klubem Szwajcara była Miedź Legnica

Oficjalnie: Maxime Dominguez podpisał kontrakt z Rakowem

Tydzień temu zakończyliśmy rozgrywki Ekstraklasy, a dziś Raków Częstochowa może pochwalić się już drugim letnim transferem. Nowym zawodnikiem “Medalików” od 1 lipca zostanie Maxime Dominguez. Szwajcarski pomocnik trafi do klubu spod Jasnej Góry na zasadzie wolnego transferu, bowiem z końcem lipca wygasa jego kontrakt z Miedzią Legnica.

– Jest to dla mnie niesamowite. Przyjechałem do Polski dwa lata temu. Teraz jest to dla mnie duży krok do przodu. Cieszę się, że mogę tu być. Chciałbym być najlepszy na boisku i poza nim. Jestem podekscytowany przed spotkaniem z nowymi kolegami z drużyny – powiedział Maxime Dominguez na łamach oficjalnej strony Rakowa.

Defensywny pomocnik ma za sobą całkiem udany sezon na boiskach Ekstraklasy, choć z wyniku zespołowego nie może być zadowolony. Bowiem jego Miedź Legnica z hukiem spadła z ligi. Natomiast Dominguez prezentował się na tyle dobrze, że wzbudził zainteresowanie działaczy Rakowa Częstochowa.

