Raków przeciwny przepisowi PZPN. “Wyrządza dużo więcej szkody niż korzyści”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków Częstochowa to jeden z tych klubów, który jest przeciwny przepisowi obowiązującemu w PKO Ekstraklasie, który polega na korzystaniu z młodzieżowca. Swoje zdanie w mediach społecznościowych w tej sprawie wyraził właściciel wicemistrzów Polski – Michał Świerczewski.

Raków Częstochowa jest zaangażowany w dyskusję na temat konieczności z korzystania z co najmniej jednego młodzieżowca. Tego typu przepis został wprowadzony w życie od sezonu 2019/2020. Polega on na tym, aby w spotkaniach ligowych grali zawodnicy poniżej 22 roku życia i z polskim obywatelstwem. Zmowę milczenia w tej kwestii postanowił przerwać właściciel Rakowa, który w jednoznaczny sposób podzielił się swoją opinią w sprawie na Twitterze.

“Przepis na poziomie Ekstraklasy wyrządza dużo więcej szkody niż korzyści. Kto na nim korzysta? Na pewno nie kilkudziesięciu młodych piłkarzy, którzy praktycznie nie grają a muszą być w kadrach jako uzupełnienie. Na pewno nie służą również tym graczom pieniądze, które są niewspółmierne do ich umiejętności i powodują w większości przypadków zepsucie” – napisał przedstawiciel Rakowa Częstochowa – Michał Świerczewski.

Postanowiłem zabrać głos w sprawie przepisu o młodzieżowcu w @_Ekstraklasa_ . Proszę @Czarek_Kulesza oraz Zarząd PZPN o odwagę w działaniu. pic.twitter.com/DueOotKxg3 — Michał Świerczewski (@MichalS1978) May 19, 2022

“Na tym poziomie na boisku powinni występować najlepsi, a nie uprzywilejowani nierozsądnymi przepisami. To wbrew idei rywalizacji i sportu. Musimy postanowić czy chcemy aby nasze drużyny walczyły w europejskich pucharach, adekwatnie do możliwości prawie czterdziestomilionowego kraju. A może jednak mamy “promować” zawodników grup menedżerskich, którym w ostatnim roku, jako kluby zapłaciliśmy ponad 40 mln zł? Kto najbardziej broni tego przepisu? Wiadomo… Do tego kilku zaprzyjaźnionych dziennikarzy i tak mydlone są oczy kibicom” – dodał właściciel aktualnych wicemistrzów Polski.

Raków w sobotę rozegra ostatnie spotkanie ligowe w sezonie. Rywalem częstochowian będzie Lechia Gdańsk. Stawka tego starcia będzie dla Rakowa możliwość przypieczętowania drugie z rzędu wicemistrzostwa Polski.

