Kallman rozchwytywany. Raków jedną z opcji

Raków Częstochowa intensywnie analizuje polski rynek pod kątem wzmocnień. Regularnie ściąga piłkarzy z innych klubów Ekstraklasy, co potwierdził także zimowym transferem Leonardo Rochy z Radomiaka Radom. Niewykluczone, że latem kolejni zawodnicy będą mieli okazję dołączyć do obecnego lidera tabeli.

Kilka dni temu Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej” podał, że Raków złożył zapytanie o Benjamina Kallmana. W tym sezonie spisuje się znakomicie, notując w 26 meczach Ekstraklasy 15 bramek oraz 8 asyst. To oczywisty lider całej ofensywy Cracovii, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że wygasająca latem umowa z Pasami nie zostanie przedłużona.

26-latek z pewnością będzie mógł liczyć na zagraniczne oferty. Zimą zabiegała o niego Legia Warszawa, ale strony nie doszły do porozumienia. Teraz z okazji chciałby skorzystać Raków, który myśli nad sprowadzeniem go do siebie. Potwierdził to podczas konferencji prasowej Marek Papszun.

– Interesowaliśmy się tym zawodnikiem, pewnie jak wszystkie czołowe kluby w Polsce. To jest naturalne, że czołowe kluby w lidze interesują się czołowymi napastnikami – potwierdził szkoleniowiec Medalików.