Raków Częstochowa oficjalnie poinformował, że Ariel Mosór przeszedł operację operację stawu skokowego w lewej nodze i będzie pauzował przez kolejne trzy miesiące. To spory problem dla Marka Papszuna.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Ariel Mosór

Mosór w tej rundzie już nie zagra. Wróci na wiosnę

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Można nawet powiedzieć, że przed startem kampanii mało kto stawiał, że zespół, który jest w mocnej przebudowie i został znów objęty przez Marka Papszuna tak szybko powróci do stylu i wyników za czasów chociażby mistrzowskiego sezonu. Dziś bowiem Medaliki mogą myśleć o walce o najwyższe cele.

Niemniej ekipa spod Jasnej Góry ma także swoje problemy. Mowa tu m.in. o kontuzjach, które doskwierają kilku graczom i nieco komplikują sytuację w zespole. Jednym z takich graczy jest Ariel Mosór. Środkowy obrońca dołączył do Rakowa Częstochowa z Piasta Gliwice i był bardzo ważnym ogniwem. Niestety, podczas październikowego meczu reprezentacji Polski do lat 21 przeciwko Niemcom doznał on urazu i musiał opuścić boisko na noszach. Pierwsze diagnozy nie były dobre i te przypuszczenia się potwierdziły.

ℹ️ Ariel Mosór przeszedł udany zabieg kontuzjowanego stawu skokowego w lewej nodze.



Nasz obrońca w ostatnich dniach przeszedł planowe badania, które niestety wykazały jednak konieczność przeprowadzenia operacji. Przerwa w grze Ariela potrwa około 3 miesięcy.



Ariel, wracaj… pic.twitter.com/9n3qO93gZi — Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 7, 2024

Teraz Medaliki w swoich mediach społecznościowych poinformowały, że Mosór przeszedł już operację stawu skokowego w lewej nodze. Tym samym jego przerwa od gry potrwa około 3 miesięcy. W tej rundzie już nie będzie mógł zagrać i dopiero na wiosnę ponownie zobaczymy go w barwach Rakowa.