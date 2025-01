Puszcza wypożyczy młodego Greka. Pomoże w utrzymaniu?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza blisko wypożyczenia młodzieżowego reprezentanta Grecji

Puszcza Niepołomice ma za sobą bardzo przeciętną, a można nawet powiedzieć, że słabą rundę jesienną. Zespół Tomasza Tułacza przez większość dotychczasowych rozgrywek znajdował się w strefie spadkowej i dopiero na koniec rundy udało im się z niej wydostać. Obecnie Żubry zajmują 15. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, ale mają taką samą liczbę punktów, co 16. Korona Kielce – 18.

Z tego też powodu wiadomo, że na wiosnę Puszczę czeka walka o utrzymanie. Nie może więc dziwić, że władze klubu z Niepołomic szukają wzmocnień i piłkarzy, którzy pomogą podnieść poziom zespołu, który jesienią miał problem z wieloma aspektami piłkarskiego rzemiosła. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika “Piłka Nożna” blisko dołączenia do Puszczy Niepołomice jest Michalis Panagidis, młodzieżowy reprezentant Grecji.

20-letni skrzydłowy jest graczem Arisu Saloniki. W tym sezonie nie ma na swoim koncie minut dla pierwszego zespołu, ale w sumie ma 16 występów. W drużynie do lat 19 zdobył w sumie 13 goli i zanotował sześć asyst w 44 meczach. Na koncie ma cztery mecze i jedną bramkę w reprezentacji Grecji do lat 21. Jak przekazał Trokielewicz, władze klubu prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie wypożyczenia do Puszczy Michalisa Panagidisa.

