Czarne chmury nad Śląskiem Wrocław

Śląsk Wrocław mizernie spisuje się w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy. Zespół z Wrocławia broni się przed spadkiem, a słaba gra drużyny nie napawa optymizmem na końcowy sukces. Dziś zespół z Dolnego Śląsku zaliczył kolejny bardzo słaby występ remisując bezbramkowo z Radomiakiem Radom.

Fatalna seria Śląska Wrocław w Ekstraklasie trwa

Klub z Dolnego Śląska nie wygrał od listopada

Prezydent miasta ma już dość i żąda natychmiastowej reakcji

Prezydent Wrocławia żąda natychmiastowej reakcji

Głos w sprawie dolnośląskiego klubu zabrał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Miasto jest właścicielem klubu, dlatego interwencja prezydenta przy tak słabej postawie piłkarzy dziwić nie może. To osoba, która zna się na sporcie ze względu na swoje wcześniejsze funkcje w miejskim ratuszu, jednak osobiście Sutryk nigdy w działanie Śląska nie angażował się.

To również dzięki niemu, co roku z miejskiej kasy płynie do Śląska ponad 10 mln złotych. Jednak obecny sezon w wykonaniu wrocławian jest wręcz dramatyczny. Zespół czeka na zwycięstwo od końca listopada, a od ponad 300 minut nie strzelił nawet gola i obecnie jest już tuż nad strefą spadkową. W ostatnim czasie z posadą trenera pożegnał się Jacek Magiera, a w jego miejsce trafił Piotr Trworek. Jeśli w Śląsku liczyli na tzw. efekt nowej miotły to zdecydowanie się przeliczyli, co pokazał dzisiejszy pojedynek z Radomiakiem.

– W trakcie różnych dzisiejszych obowiązków udało się wpaść na drugą połowę meczu Śląska Wrocław. Niestety słaby remis – i choć nie są to dzisiaj sprawy najważniejsze, w kontekście wydarzeń na Ukrainie, to publicznie wyrażam złość. Proszę Zarząd i cały management klubu o szybką reakcję i plan naprawczy, zanim ja to zrobię. Jedynym pięknym obrazkiem z dzisiejszego dnia, z tamtego miejsca są dary. Hojność wrocławian, która wyraża się w konkretnej pomocy. Za to Wam serdecznie dziękuję i proszę dalej o: koce, karimaty, śpiwory, ręczniki i składane łóżka. Czekamy na Was na stadionie. A za dotychczasową pomoc wielkie dzięki – napisał po meczu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na jednym z portali społecznościowych.

Nastały ciężkie czasy dla Śląska Wrocław. Jak widać sytuacją w klubie zniesmaczeni nie są tylko kibice. Włodarzy dolnośląskiego klubu czeka teraz trudny okres, a piłkarzy rozpaczliwa walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Przed sezonem na Dolnym Śląsku nikt nie spodziewał się, że klub na tym etapie rozgrywek będzie tuż nad kreską. Ewentualny spadek Śląska z pewnością będzie można rozpatrywać w kategoriach sensacji.

