PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Pertkiewicz

Jagiellonia zapowiada kolejne transfery

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze weszła w nowy sezon. Mistrzowie Polski po dwóch kolejkach mają komplet punktów, a do tego bardzo dobrze zaprezentowali się w eliminacjach Ligi Mistrzów, gdzie w wyjazdowym starciu rozgromili zespół mistrza Litwy aż 5:0. Teraz ekipa z Podlasia jest więc bardzo blisko zakwalifikowania się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ale nic nie jest jeszcze na sto procent przesądzone.

Niemniej z pewnością awans do fazy grupowej wiązałby się z koniecznością wzmocnienia się jeszcze na kilku pozycjach, bowiem gra na trzech frontach jest bardzo wymagająca i wymusza na zespole sporo intensywności. Szczególnie, że do spotkań dochodzą także intensywne podróże. Dlatego dziwić nie może, że prezes białostoczan, czyli Wojciech Pertkiewicz zapowiada jeszcze jakiś ruchy transferowe do klubu w czasie trwania letniego okienka.

– Transfery chcemy zrobić niezależnie od tego, czy tą pulę otrzymamy czy nie. Wielokrotnie ja wspominałem, dyrektor Masłowski czy trener Siemieniec, że nasza kadra nie jest zamknięta i to też niezależnie od tego czy będziemy długo grać w pucharach czy nie – powiedział prezes Pertkiewicz w rozmowie z “Kanałem Sportowym”.

Dotychczas aktualni mistrzowie Polski poinformowali o podpisaniu umowy m.in. z Maksymilianem Stryjkiem oraz Mikim Villarem. Nowym napastnikiem zespołu Adriana Siemieńca został także Lamine Diaby-Fadiga. Wzmocnienie pewnie przydałoby się w środku pola.

