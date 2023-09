Prezes Cracovii złożył obietnicę. “Poprawimy warunki bez presji”

Michał Rakoczy jest dzisiaj jednym z ważniejszych zawodników w Cracovii. We wrześniu minionego roku piłkarz przedłużył kontrakt z klubem aż do 2027 roku. Niemniej warunki finansowe, na które może liczyć zawodnik, nie są wygórowane. W związku z tym na ciekawą deklaracją pozwolił sobie szef klubu w rozmowie z CANAL+ Sport w audycji "Liga+ Extra".

Michał Rakoczy dzisiaj jest jedną z kluczowych postaci Cracovii

W rozmowie z CANAL+ Sport w programie Liga+ Extra szef klubu obiecał podwyżkę piłkarzowi

Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku

Rakoczy dostanie podwyżkę

Michał Rakoczy w trakcie trwającego sezonu PKO Ekstraklasy wystąpił w siedmiu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kontekście 21-latka pojawiały się różne głosy. Nikt jednak w Cracovii nie bierze pod uwagę rozstania z zawodnikiem.

– Jaka przyszłość Michała? Jest menedżer, klub, a na koniec i tak decyduje zawodnik. Rakoczy jest ulubionym zawodnikiem prezesa. Bez boksowania się podpisał kontrakt do 2027 roku na rozsądnych warunkach. Publicznie chciałbym Michałowi przekazać, że jednostronnie klub podniesie mu warunki finansowe. Aktualnie one są sensowne, ale w porównaniu z innymi zawdnikami, one nie są wysokie. Obiecuję zatem Michałowi, że poprawimy warunki, bez presji z jego strony – wprost powiedział właściciel Cracovii prof. Janusz Filipiak w programie “Liga+ Extra” na CANAL+ Sport.

– Michał Rakoczy jest również dlatego ulubionym zawodnikiem prezesa, bo nie zalicza kontuzji. W każdym spotkaniu jest maksymalnie zaangażowany i ma bardzo dobre relacje z klubem i z kibicami – dodał szef klubu z Kałuży.

