Pogoń o krok od przejęcia. Wiadomo, kto będzie prezesem i dyrektorem

Wiadomo, kto będzie nowym prezesem i dyrektorem sportowym Pogoni

Pogoń Szczecin do rundy wiosennej przystąpiła ze sporymi problemami. Wszystko bowiem przez fakt, że klub znalazł się w bardzo poważnych tarapatach finansowych i przez to musiał m.in. pożegnać się z kilkoma graczami. Poza tym w ich miejsce nie udało się dotąd kupić nikogo nowego, co powoduje, że kadra jaką ma do dyspozycji Robert Kolendowicz jest bardzo wąska i po prostu słabsza w porównaniu do innych.

Z tego też powodu nadal trwa próba sprzedaży klubu, która najprawdopodobniej dobiega końca. Kilka dni temu klub wydał komunikat, że wszystko powinno zakończyć się jeszcze w pierwszej połowie lutego, a teraz Tomasz Włodarczyk na antenie kanału “Meczyki.pl” poinformował, kto będzie nowym prezesem Pogoni oraz dyrektorem sportowym.

WIDEO: Szkoda, że taki temat pojawił się wokół Pogoni Szczecin

– Ludzie, którzy przejmą Pogoń Szczecin, byli na meczu z Zagłębiem. To brazylijska grupa adwokacka. Z tego, co słyszę, prezesem ma być urodzony w Portugalii Brazylijczyk, który mieszka na stałe w Londynie. To człowiek, który ma wykupioną lożę na Wimbledonie. Dyrektorem sportowym ma być Duńczyk – przekazał Tomasz Włodarczyk w programie “Pogadajmy o Piłce”.

Pogoń Szczecin pokonała wczoraj zespół Zagłębia Lubin 1:0 i aktualnie zajmuje 7. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Do czwartego miejsca traci dwa punkty.

