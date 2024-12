Jarosław Mroczek, prezes i właściciel Pogoni Szczecin w mediach społecznościowych zwracając się do kibiców potwierdził informacje, które jako pierwszy przekazał Piotr Koźmiński z Goal.pl, o bliskiej sprzedaży klubu.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Mroczek

Przejęcie Pogoni Szczecin “nieuniknione”

O możliwym przejęciu Pogoni Szczecin mówiło się już od dłuższego czasu. Ostatecznie jednak temat ten nabrał tempa w ostatnich dniach i tygodniach. Na Goal.pl bardzo obszernie całą sprawę relacjonował Piotr Koźmiński, który informował o postępach w negocjacjach z nowym podmiotem, który ma przejąć Pogoń od Jarosława Mroczka.

WIDEO: Podsumowanie rundy – Pogoń Szczecin

Kilka dni temu pisaliśmy, że rozmowy z Alexem Haditaghim są na bardzo zaawansowanym, wręcz końcowym etapie. Kanadyjczyk przyleciał do Szczecina, a w jego towarzystwie pojawił się Tan Kessler, były działacz Hull City, który ma na co dzień zarządzać klubem. To oznacza, że dogadywane są już ostatnie szczegóły ws. przejęcia Portowców.

Teraz informacje te potwierdził Jarosław Mroczek, prezes i właściciel Pogoni Szczecin przy okazji życzeń świątecznych zwrócił się do kibiców.

– Drodzy kibice, Przyjaciele Pogoni Szczecin, jutro Wigilia, czas składania życzeń. Pozwólcie więc, że tą drogą życzyċ Wam będę spełnienia marzeń, które przynajmniej w jednej sprawie mamy napewno identyczne. Nadchodząca nieunikniona zmiana będzie bardzo temu sprzyjać – napisał Jarosław Mroczek na platformie X (dawniej Twitter).

Czytaj więcej: Co z przejęciem Pogoni? Mamy najnowsze informacje w tej sprawie [NASZ NEWS]