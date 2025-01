Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Mroczek

Pogoń 10 lutego zostanie przejęta przez nowego właściciela

Pogoń Szczecin do rundy wiosennej przystępuje w bardzo, ale to bardzo trudnej sytuacji. Właściwie można powiedzieć, że zespół, który w ostatnich latach chciał walczyć o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie, tym razem musi znacząco zrewidować swoje plany. Kłopoty finansowe, odejścia kilku ważnych graczy i brak wzmocnień, to obraz, który w Szczecinie namalował się przez ostatnie tygodnie.

Klub w ostatnim czasie szukał bardzo intensywnie nowego właściciela. Przez jakiś czas wydawało się, że zespół przejmie Alex Haditaghi, ale finalnie do tego nie doszło. Nadal trwają jednak rozmowy z innym zaineresowanym kupcem, który ma być bardzo blisko finalizacji rozmów. Pogoń Szczecin w oficjalnym komunikacie przedstawionym dzisiaj w mediach społecznościowych poinformowała, że w najbliższym czasie powinno dojść do przejęcia klubu. Jako datę wskazano 10 lutego 2025 roku, a więc nieco ponad tydzień od dzisiaj.

– “10 lutego powinno dojść do zakończenia procedury przejęcia Klubu przez inwestora strategicznego poprzez zawarcie umowy sprzedaży akcji” – czytamy w komunikacie Pogoni Szczecin w mediach społecznościowych.

Pogoń Szczecin zajmuje obecnie 7. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 27 punków. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej Portowcy rozegrają na własnym stadionie. Rywalem będzie zespół Zagłębia Lubin.

