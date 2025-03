Lech rozbił Pogoń! Dominacja lidera w Szczecinie [WIDEO]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Pogoń zagroziła tylko na początku meczu

Lech Poznań pozostaje faworytem w walce o mistrzostwo Polski. W sobotę lidera Ekstraklasy czekała ciężka przeprawa, bowiem gościł w Szczecinie, gdzie podejmowała go rozpędzona Pogoń. Mimo problemów organizacyjnych podczas zimowego okienka, Portowcy wiosną wystartowali znakomicie, zdobywając komplet punktów w czterech meczach i awansując do półfinału Pucharu Polski.

Pierwsze minuty hitowej rywalizacji to kompletna dominacja Pogoni. Kamil Grosicki i Efthymios Koulouris co chwilę zagrażali bramce Bartosza Mrozka. Gdy wydawało się, że gospodarze wreszcie wykorzystają którąś ze swoich sytuacji, wzorowy kontratak przeprowadził Lech. Daniel Hakans oddał strzał, a po interwencji Valentina Cojocaru piłkę do pustej bramki dobił Mikael Ishak.

LECH PROWADZI! Ishak miał przed sobą właściwie pustą bramkę i co prawda od słupka, ale jednak trafił do siatki ⚽



Jeszcze przed przerwą Kolejorz mógł podwyższyć prowadzenie. Po składnej akcji do siatki trafił Afonso Sousa, ale po analizie VAR arbiter odgwizdał spalonego.

W drugiej odsłonie Pogoń wyglądała już znacznie gorzej. To Lech przejął kontrolę nad przebiegiem meczu, dążąc do drugiego gola. W 68. minucie Sousa został sfaulowany w polu karnym gospodarzy, co zakończyło się podyktowaniem rzutu karnego. Z jedenastu metrów nie pomylił się Ishak, dokładając swoje drugie trafienie.

Lech dobił rywala w 85. minucie. Joel Pereira podjął szaloną decyzję o strzale z ponad 40 metrów. Skutecznie przelobował bramkarza Pogoni, ustalając wynik rywalizacji na 3-0.