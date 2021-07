Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze. Typy, kursy, zapowiedź (25.07.2021)

Pogoń Szczecin w jednym z najciekawszych meczów pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z Górnikiem Zabrze. Portowcy są jedną z rewelacji poprzedniej kampanii. 14-krotni mistrzowie Polski pozyskali natomiast tego lata Lukasa Podolskiego, który ma być receptą na skuteczność. Pierwsza weryfikacja aktualnej dyspozycji byłego mistrza świata już w niedzielny wieczór. W zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, aktualne kursy bukmacherskie oraz informację o transmisji.

Pogoń Szczecin Ekstraklasa

25/07/2021 20:00 Stadion Floriana Krygiera

Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin swoje pierwsze spotkanie w nowym sezonie rozegrała w czwartkowy wieczór w eliminacjach do Ligi Konferencji, remisując 0:0 z NK Osijek. Do tego starcia Portowcy rozegrali trzy mecze kontrolne. W nich zespół Kosty Runjaicia zaliczył dwa zwycięstwa i jedną porażkę. W pokonanym polu pozostawił Zagłębie Lubin oraz Wartę Poznań.

TOP 13 bomb transferowych w Ekstraklasie

Z kolei Górnik w meczach kontrolnych nie zachwycał. Trójkolorowi zaliczyli co prawda trzy zwycięstwa, ale też cztery porażki. Zabrzanie ostatnio schodzili z placu gry na tarczy w bojach przeciwko Arce Gdynia i Banikowi Ostrawa. W starciu z ekipą z Czech debiut w koszulce Trójkolorowych zaliczył Podolski, który jednak swoją postawą nie zachwycił.

Pogoń – ostatnie 5 meczów 22.07.2021 Pogoń – Osijek 0:0 (el. Ligi Konferencji)

02.07.2021 Warta – Pogoń 1:2 (sparing)

29.06.2021 Pogoń – Ruzomberok 0:1 (sparing

25.06.2021 Zagłębie – Pogoń 0:3 (sparing)

16.05.2021 Pogoń – Raków 1:3 (Ekstraklasa) Górnik – ostatnie 5 meczów 17.07.2021 Górnik – Banik 1:3 (sparing)

13.07.2021 Arka – Górnik 2:1 (sparing)

10.07.2021 Warta – Górnik 1:2 (sparing)

07.07.2021 Hapoel Beet Sheva – Górnik 3:0 (sparing)

06.07.2021 Górnik – Omonia 3:4 (sparing)

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami każda z ekip zaliczyła po dwa zwycięstwa. W ostatnim sezonie Górnik wygrał w roli gospodarza 2:1. Tymczasem na stadionie w Szczecinie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili piłkarze Portowców, wygrywając 2:1.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kursy

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, typy na mecz i przewidywania

Naszym zdaniem w ostatnim niedzielnym spotkaniu w lidze polskiej będzie miał miejsce podział punktów. Obie drużyny imponują ciekawym potencjałem ofensywnym, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji i daje nadzeieję, że każdy z drużyn zdobędzie bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Pogoń: –

Górnik: –

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Z meczu pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy: Pogoń – Górnik transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:00, skomentują Adam Marchliński i Maciej Murawski.

