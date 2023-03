PressFocus Na zdjęciu: Marcel Wędrychowski

Pogoń depcze po piętach czołówce Ekstraklasy

W Szczecinie celem są europejskie puchary

Drużyna ma jednak wyższe ambicje i możliwości

Pogoń aspiruje do podium w tabeli Ekstraklasy

W tym sezonie Pogoń zebrała sporo słów krytyki. Szczecinianie to jednak czwarta siła Ekstraklasy. Pozycja ta może dać na koniec rozgrywek europejskie puchary. Portowcy celują jednak wyżej.

– Mam nadzieję, że tak będzie. Nasza drużyna ma wielki potencjał, żeby zająć nawet wyższe miejsce niż trzecie – przekonuje Marcel Wędrychowski, który odpowiedział na pytanie, czy Pogoń może skończyć sezon z medalem.

– Mamy świetnie wyszkolonych zawodników, gramy efektownie i ładnie dla oka, a jak przyjdzie lepsza skuteczność, to podium możemy zrobić na spokojnie. Zobaczymy jak się to ułoży, bo i trochę szczęścia jest potrzebne – kontynuował piłkarz Pogoni, która do trzeciego Lecha traci tylko punkt.

