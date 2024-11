fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski zostaje w Górniku

Lukas Podolski w 2021 roku dołączył do Górnika Zabrze, dotrzymując słowa danego wiele lat wcześniej. Początkowo był jedynie olbrzymim wzmocnieniem na boisku, a z czasem zaczął angażować się również w kwestie pozasportowe. Mistrz świata z 2014 roku odgrywa istotną rolę w sprawach dotyczących działalności klubu – wyszukuje zawodników i przekonuje ich do transferów, a także prowadzi rozmowy ze sponsorami. Jest także kluczowym wsparciem finansowym.

Zobacz: Lukas Podolski gościem. Wszystko o Górniku Zabrze I Tętno Piłki

Kontrakt Podolskiego wygasa w połowie 2025 roku. Coraz częściej mówi o tym, że już powoli czas na piłkarską emeryturę. Wciąż gra dla Górnika regularnie, ale faktycznie jego obecność na boisku przekłada się na coraz mniejsze efekty. Nie oznacza to jednak, że były gracz Arsenalu czy Bayernu opuści Zabrze. Wciąż ma mieć wpływ na działalność klubu. W programie “Tętno Piłki” na kanale Goal.pl wypowiedział się na temat najbliższej przyszłości, a jego słowa kibicom Górnika powinny przypaść do gustu.

– Ktoś zawsze może zapukać i zabrać kogoś. Na razie jak rozmawiam w domu to nie planujemy szybkiego wyjazdu. Podoba nam się tu, fajnie nam się żyje, mi się podoba praca w klubie. dalej mam radość na boisku. Nie ma żadnego planu, żeby stąd wyjechać. Oczywiście Kolonia to też jest mój dom, każdy wie, jakie mam podejście do tego klubu. Tam też jest potrzebna wielka pomoc. Usiądę, porozmawiam, posłucham o planach, ale nie chcemy wyjeżdżać z Zabrza – przekonuje Podolski.