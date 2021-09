Lukas Podolski ma być ekspertem telewizji RTL przy meczach europejskich pucharów. Do tej sprawy w rozmowie z TVP Sport odniósł się jego trener Jan Urban.

Lukas Podolski dotychczas nie zachwyca w Górniku Zabrze

36-latek nie narzeka jednak na brak aktywności w mediach

Na temat swojego podopiecznego wypowiedział się Jan Urban

Podolski rozczarowuje w Górniku Zabrze

Letnie okno transferowe w Ekstraklasie było bardzo interesujące, do czego mocno przyczynił się Górnik Zabrze. Klub ten zakontraktował Lukasa Podolskiego, czyli triumfatora Mistrzostw Świata 2014. Pozyskanie 36-latka wywołało euforię nie tylko wśród miejscowych kibiców.

Fani Górnika mieli nadzieję, że Podolski mimo zaawansowanego wieku, wciąż będzie prezentował odpowiednią formę sportową. Tak się jednak dotychczas nie stało. 36-latek wystąpił w tylko czterech meczach, rozgrywając około 200 minut. Nie strzelił jeszcze gola, ani nie zanotował asysty.

Niezadowolenie wielu osób wywołał fakt, że Podolski uczestniczył w nagraniach do niemieckiej edycji programu ”Mam Talent”. Przy tej okazji zaraził się koronawirusem. Teraz okazuje się, że 36-latek ma być ekspertem telewizji RTL przy meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Co o tym myśli Jan Urban?

– Na temat jego wyjazdów na program ”Mam Talent” wiedzieliśmy wszystko, ale po koronawirusie to już jest nieaktualne. Lukas jest teraz ciągle do naszej dyspozycji. A na temat tego nowego kontraktu, o który pan pyta, jeszcze nic nie wiem – rzekł Jan Urban. – Z tego co wiem, w najbliższym czasie nie będzie go w tym programie (Mam Talent), więc nie będzie w związku z tym żadnych wyjazdów – dodał szkoleniowiec zabrzan.

Ile € za jeden występ w niemieckiej TV dostają piłkarscy eksperci? Sport Bild zrobił zestawienie.



10-25k

– Schweinsteiger (ARD)

– Matthäus (Sky)

– Gomez (Amazon)

– Mertesacker (ZDF)

– Podolski (RTL)

– Sammer (Amazon)



5-10k

– Höwedes (Amazon)

– Hamann (Sky)

– Rangnick (DAZN) — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) September 22, 2021

