PressFocus Na zdjęciu: Piotr Nowak

Piotr Nowak został nowym szkoleniowcem Jagiellonii Białystok. Klub o zatrudnieniu 57-latka poinformował w ostatnim dniu 2021 roku. Nowak zastąpił na tym stanowisku zwolnionego Ireneusza Mamrota.

Zgodnie z zapowiedziami Piotr Nowak został nowym trenerem Jagiellonii Białystok

Dla Nowaka jest to powrót na trenerską ławkę po kilkuletniej przerwie

Jagiellonia rywalizację w PKO Ekstraklasie wznowi 4 lutego

Nowak wraca do pracy

Jagiellonia Białystok rundę jesienną PKO Ekstraklasy zakończyła z 24 punktami na koncie, co pozwala jej zajmować 11. miejsce w ligowej tabeli. Tak wynik drużyny prowadzonej przez Ireneusza Mamrota nie był jednak satysfakcjonujący dla klubowych władz, które podjęły decyzję o zmianie szkoleniowca w zimowej przerwie. Kilka dni temu poinformowano o rozstaniu z dotychczasowym trenerem, a w ostatnim dniu 2021 roku oficjalnie ogłoszono nazwisko jego następcy.

🖋️ Jagiellonia ma nowego trenera ‼️ Został nim Piotr Nowak ➡️ Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2⃣0⃣2⃣3⃣ — Jagiellonia 😷 (@Jagiellonia1920) December 31, 2021

Nowy szkoleniowcem Jagiellonii został Piotr Nowak, który podpisał z klubem umowę do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy trenerskiej wraca po czteroletniej przerwie. Ostatni raz okazję prowadzić drużynę w roli szkoleniowca miał w 2017 roku, pracując w Lechii Gdańsk. Z ławką trenerską w klubie z Trójmiasta rozstał się we wrześniu tamtego roku.

Wcześniej były reprezentant Polski pracował za oceanem, gdzie miał okazję prowadzić drużyny DC United, Philadelphii Union, a także reprezentacje Stanów Zjednoczonych do lat 23 oraz kadrę Antiguy i Barbudy.

Jagiellonia na ligowe boiska wróci 4 lutego, kiedy w otwierającym rywalizację w 20. kolejce spotkaniu PKO Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.