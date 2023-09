IMAGO/PAWEL LIPNICKI / 400mm Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław to dotychczasowa rewelacja sezonu w Ekstraklasie

Drużyna Jacka Magiery ma o co grać

Piłkarze wrocławskiego klubu zostaną nagrodzeni premią za odpowiednie wyniki, co potwierdził prezes Śląska

Śląsk Wrocław ma o co grać. Na piłkarzy czekają premie

Śląsk typowany był do spadku z Ekstraklasy. Ten był bardzo blisko w poprzednim sezonie. Ten jest jednak przełomowy, ponieważ wrocławianie są liderem tabeli. Zawodnicy mają w kontraktach zapisane premie, które zwiększają się po wygranych meczach z rzędu. Fakt ten ujawnił dyrektor sportowy klubu David Balda. O sprawę został zapytany również prezes Śląska.

– Nie będę ukrywał, że tych premii nie ma. Rozmawiałem ze sztabem szkoleniowym i uznaliśmy, że to będzie dodatkowy motywator dla zawodników – komentuje Patryk Załęczny w rozmowie ze sport.tvp.pl.

– Wiedzą, o co grają, to nie są kosmiczne premie, ale to na pewno dodatkowy bodziec do tego, żeby w każdym kolejnym meczu walczyć o komplet punktów – doprecyzował prezes Śląska Wrocław.