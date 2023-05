Piast Gliwice wciąż niepokonany. Podział punktów w Grodzisku Wielkopolskim [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Warta - Piast

Warta Poznań podzieliła się punktami z Piastem Gliwice

Spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim zakończyło się remisem 1-1

Autorami bramek byli Kajetan Szmyt i Michał Chrapek

Skromny wynik w Grodzisku

Na zakończenie 33. kolejki Ekstraklasy Warta Poznań podejmowała w Grodzisku Wielkopolskim Piasta Gliwice. Spotkanie zdecydowanie lepiej ułożyło się dla gości, którzy objęli prowadzenie już w piątej minucie. Michał Chrapek technicznym przyjęciem ograł Roberta Ivanova i posłał piłkę między nogami Adriana Lisa.

Z biegiem czasu do głosu dochodziła również Warta, która dążyła do wyrównania rezultatu. W 21. minucie gospodarze otrzymali jedenastkę. Po dośrodkowaniu w pole karne i odegraniu głową jeden z zawodników Piasta zagrał piłkę ręką, a arbiter wskazał na wapno. Do piłki podszedł Kajetan Szmyt, którzy uderzeniem przy słupku dał swojej ekipie remis.

Druga połowa nie była zbyt porywająca. Optyczną przewagę mieli gospodarze, lecz żadna z drużyn nie tworzyła realnego zagrożenia w polu karnym przeciwnika. Po zmianie stron gole nie padły, zatem mecz skończył się remisem 1-1. Piast Gliwice wciąż pozostaje niepokonany, a Warta Poznań dalej może zakończyć sezon nas szóstej lokacie.