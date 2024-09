fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun po spotkaniu Legia – Raków

Raków Częstochowa wrócił na zwycięski po reprezentacyjnej przerwie. Czerwono-niebiescy pokonali w roli gościa Legię Warszawa (1:0), rehabilitując się za przegraną z Piastem Gliwice (0:1). Po spotkaniu swoimi przemyśleniami na temat starcia z Wojskowymi podzielił się trener częstochowskiej drużyny.

– Zwycięstwo z głównym kandydatem do mistrzostwa bardzo smakuje. To dla nas duży sukces. My jesteśmy w innym miejscu dzisiaj. Ta wygrana jest dla nas bardzo cenna i ważna w kontekście naszej przyszłości – mówił trener Marek Papszun przed kamerą CANAL+ Sport.

– Jestem w takim wieku, że nie boję się meczów i nie drżę o wynik. Tym bardziej że miałem przekonanie i wiarę, że Legia nie może nam za wiele zrobić. Martwiło mnie tylko to, że nie byliśmy w stanie zamknąć tego meczu, zdobywając drugą bramkę i to, że musiałem wykorzystać tylko trzy wymuszone zmiany. Trochę mi to utrudniło zarządzenie spotkaniem – kontynuował szkoleniowiec Medalików.

Marek Papszun: "Z boiska to wyglądało tak, że Legia nam nie za wiele może tutaj zrobić" 🔥



Trener Rakowa w Lidze+ Extra nie krył zadowolenia z dzisiejszego występu swoich piłkarzy 💪



📺 Program trwa w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/QG93nW7EtF — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 15, 2024

W niedzielnym starciu w Rakowie zadebiutował Michael Ameyaw. Na ten temat trener Papszun też się wypowiedział.

– Każdy dobry zawodnik może szybko wejść do zespołu. Podobnie było z Arielem Mosórem. Na mecz z Legią mieliśmy nieco inny plan na grę, w który wpisywał się Ameyaw – rzekł opiekun Czerwono-niebieskich.

Czytaj więcej: Hit rozczarował, jeden gol w meczu Legia – Raków [WIDEO