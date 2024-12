Oto najlepszy dyrektor sportowy w Ekstraklasie. W naszym głosowaniu zmiażdżył konkurentów

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz i Rafał Augustyniak

Głosowanie na najlepszego dyrektora sportowego Ekstraklasy spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, potwierdzając, że to gorący temat

Głosujący mieli do wyboru dwunastu dyrektorów. Warunkiem było przepracowanie u obecnego pracodawcy co najmniej jednego okienka transferowego

Zwycięzca nie jest zaskoczeniem. O jego pracy od dawna w środowisku mówi się bardzo dobrze. Chce go kilka innych klubów



“Masło” w cenie

Łukasz Masłowski okazał się bezapelacyjnym zwycięzcą naszego głosowania na najlepszego dyrektora sportowego Ekstraklasy. Jeden z architektów ostatnich sukcesów Jagiellonii zebrał większość z ponad 2200 oddanych głosów, udowadniając, że na tym polu nie ma u nas ostatnio konkurencji. Popularny “Masło” w ostatnich okienkach udowodnił, że jeśli chodzi o ściąganie piłkarzy to naprawdę ma do tego nosa.



Zresztą, jego pracę doceniają nie tylko w Białymstoku. Nie jest żadną tajemnicą, że Masłowskiego chciał Raków Częstochowa, wymieniano go również w kontekście Widzewa Łódź i Legii Warszawa. Jego kontrakt z Jagiellonią obowiązuje do końca tego sezonu, ale nie można wykluczyć, że ta przygoda potrwa dłużej.

Milik i… Podolski na drugim miejscu

Drugie miejsce wśród najlepszych dyrektorów zajął Łukasz Milik z Górnika Zabrze. I to też dziwić nie może. Milik działa w określonych warunkach, Górnik nie ma wielkich pieniędzy do wydania, ale zabrzanie potrafią się dobrze poruszać na transferowym rynku.

Dowody są wręcz namacalne. W ostatnich latach zabrzanie sprowadzili i sprzedali z dużym zyskiem takich piłkarzy jak Włodarczyk, Yokota czy Ennali. Oczywiście, bardzo dużo Górnik zawdzięcza też w tych transferach pozycji i kontaktom Lukasa Podolskiego, ale jak to mówią, kawa nie przeszkadza herbacie, a Milik i Poldi nie konkurują, a wręcz przeciwnie – współpracują dla dobra klubu.

85 (niedoszłych) głosów na Zielińskiego

Podium uzupełnia Jacek Zieliński, bardzo mocno krytykowany dyrektor Legii Warszawa. “Zielek” otrzymał 172 głosy, czyli o ponad 1200 mniej niż wspomniany zwycięzca. Co ciekawe, Zieliński miał w tym temacie oddanego fana. Jeden z głosujących oddał na niego aż 85 głosów. Sęk w tym, że nasz system był sprytniejszy i uznawał tylko jeden głos od jednej osoby.



Czwarte miejsce przypadło Tomaszowi Wichniarkowi z Widzewa, a piąte Tomaszowi Rząsie z Lecha. Choć różnica tutaj była niewielka. Dyrektor łódzkiego klubu wygrał o włos, czyli o… jeden głos. Pozostali dyrektorzy nie wzbudzili większego zainteresowania wśród głosujących, zbierając poniżej stu głosów. Czerwoną kartkę dostał Jakub Chodorowski z Lechii, który, jak widać, płaci za to co się dzieje w klubie z Gdańska. Zajął w głosowaniu ostatnie miejsce, zgarniając tylko dwanaście głosów.