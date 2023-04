PressFocus Na zdjęciu: Radosław Murawski

W organizmie Bartosza Salamona został wykryty doping

Piłkarze Lecha przed meczem z Fiorentiną wsparli kolegę z zespołu

Do całej burzy w internecie odniósł się sam Radosław Murawski

“My wspieraliśmy Bartka, który jest częścią naszej drużyny”

Bartosz Salamon został w dniu meczowym z Fiorentiną zawieszony na trzy miesiące. W organizmie reprezentanta Polski został wykryty doping, po tym jak przeszedł podstawowe badania po starciu z Djurgarden w Lidze Konferencji Europy. Ogromne zamieszanie wywołało właśnie zachowanie piłkarzy Lecha Poznań przed pierwszym gwizdkiem spotkania z “Violą”, kiedy do zamanifestowali wsparcie wobec kolegi. Co nie spodobało się mocno Polskiej Agencji Antydopingowej.

Zmienność decyzji UEFA trudno zrozumieć. Z tym możemy się zgodzić.



Ale nie popieramy promowania w mediach zachowania, w którym ewidentnie wspiera się sportowca podejrzanego o stosowanie dopingu.



Promujmy czysty sport i fair play. Edukujmy! To nasza wspólna odpowiedzialność. https://t.co/9YjkPZxSco — Polska Agencja Antydopingowa (@POLADA_official) April 13, 2023

Zachowanie zespołu wytłumaczył Radosław Murawski, pomocnik “Kolejorza”, w rozmowie z ” WP Sportowymi Faktami”. 28-latek w tym geście nie widzi nic złego.

– Nie mieliśmy wątpliwości co do tego, bo robiąc zdjęcie z jego koszulką nie popieraliśmy dopingu. My wspieraliśmy Bartka, który jest częścią naszej drużyny. To bardzo trudny moment dla niego i dla klubu. My nie wspieraliśmy dopingu, wspieraliśmy Bartka. W ten sposób okazaliśmy mu szacunek i wsparcie – zarzekał się Radosław Murawski.

Już w ten czwartek zawodnicy Lecha Poznań zmierzą się w rewanżowym spotkaniu z Fiorentiną na Stadio Artemio Franchi o godzinie 18:45.

Sprawdź także: Josue jednak zostanie w Legii? Piłkarz komentuje