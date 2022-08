PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Lech Poznań i Raków Częstochowa awansowały do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Obie drużyny postanowiły przełożyć swoje ligowe mecze, zaplanowane na weekend 20-21 sierpnia. Chcą skupić się na kluczowych starciach w walce o europejskie puchary.

Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrają w 4 rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy

Oba kluby przełożyły mecze ligowe, które zaplanowano pomiędzy starciami w ostatniej rundzie kwalifikacji

Zarówno Kolejorz, jak i częstochowianie, rozegrają przełożone pojedynki w środę, 31 sierpnia

Lech i Raków przełożyły mecze. Liczy się tylko awans do Ligi Konferencji

Raków Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy nie dał szans Spartakowi Trnawa. W dwumeczu ostatecznie padł wynik 3:0. Lech Poznań martwił się z niewielkim Vikingurem znacznie dłużej. Kolejorz dopiero po dogrywce zapewnił sobie awans do finałowej rundy kwalifikacji do europejskiego pucharu.

Ostatecznie jednak obie polskie drużyny awansowały dalej. Teraz czekają ich wyzwania większego kalibru. Raków rozegra dwumecz ze Slavią Praga, a Lech z Dudelange. Pierwsze spotkania odbędą się 18 sierpnia, a rewanże tydzień później.

Nic dziwnego, że oba zespoły postanowiły skorzystać z możliwości przełożenia ligowego spotkania. W niedzielę 21 sierpnia Kolejorza czekać miał wyjazd do Lechii Gdańsk, zaś częstochowianie mieli podjąć u siebie Pogoń Szczecin. Jako, że mecze te znajdowały się pomiędzy starciami w europejskich pucharach, mistrz oraz wicemistrz Polski poprosił o przełożenie meczów. Liga poinformowała, że przełożone spotkania odbędą się w środę, 31 sierpnia.

