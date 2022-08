PressFocus Na zdjęciu: Jamal Musiala

Thomas Helmer święcił triumfy zarówno w Borussii Dortmund, jak i Bayernie Monachium. Te dwa kluby łączy też postać Mario Goetzego, który nie spełnił pokładanego w nim potencjału. Były obrońca wierzy, że Jamal Musiala nie podzieli losu zdobywcy bramki w finale mundialu.

Jamal Musiala odgrywa na początku sezonu znaczącą rolę w Bayernie Monachium

Thomas Helner widzi w nim podobieństwa do Mario Goetzego

Kluczowa, według dawnego obrońcy, okaże się jednak dzieląca ich różnica. Uważa on, że Musiala ma znacznie większy ciąg na bramkę, co ułatwi mu przebieg kariery

“Musiala bardziej fascynuje się bramkami, niż Goetze”

Rola Jamala Musiali na starcie nowego sezonu wydaje się większa, niż odgrywana przez młodego Niemca w poprzedniej kampanii. W obu oficjalnych starciach Bayernu Monachium 19-latek wybiegł w wyjściowym składzie. Ba, spisał się fenomenalnie. Pokazując fantastyczną technikę zanotował gola i asystę przeciwko RB Lipsk, a później dublet w starciu z Eintrachtem Frankfurt. Rola odgrywana na boisku każe zestawiać Musialę z innym wielkim talentem niemieckiego futbolu. Mario Goetze w Borussii Dortmund i Bayernie zdobył aż 12 trofeów i strzelił jedyną bramkę w dogrywce finału Mistrzostw Świata w Brazylii. Mimo tego nigdy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Thomas Helmer, były zawodnik obu wielkich niemieckich klubów, uważa, że młodszy z pomocników zrobi większą karierę.

– Myślę, że Bayern ponownie zostanie mistrzem. Znów wzmocnił się na wszystkich pozycjach. Być może kilku graczy rozwinie się bardziej, niż gdyby w zespole pozostał Robert Lewandowski. Borussia jest na dobrej ścieżce, ale odebranie tytułu byłoby bardzo trudne – ocenił wyścig o mistrzostwo kraju Helmer. – Sposób, w jaki Musiala gra i posiadane przez niego umiejętności – to naprawdę najwyższy poziom. Myślę, że będzie świetnym graczem. Przeszedł już długą drogę. Byle tylko nie doznał kontuzji. [On i Mario Goetze – przyp. PP] to inne typy zawodników. Musiala jest niezwykle zwinny, ale ma też większą fascynację bramkami od Goetzego. Gole, które zdobywa w tak młodym wieku, robią wrażenie – podkreślił mistrz Europy z 1996 roku.

Musiala w minionym sezonie Bundesligi wystąpił w 30 meczach. Zanotował w nich po pięć bramek i asyst. Wszystko wskazuje, że w bieżącej kampanii znacznie poprawi swój dorobek.

