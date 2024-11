Maxi Oyedele ma problem. Wiadomo, kiedy wróci do gry

Maxi Oyedele zmaga się obecnie z urazem stawu skokowego. Do gry wróci dopiero w nowym roku, o czym poinformował serwis "Legia.net". To spora strata dla Legii Warszawa.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Oyedele wróci do gry dopiero w przyszłym roku

Maxi Oyedele był jednym z najbardziej imponujących graczy pierwszego okresu tego sezonu w PKO Ekstraklasie oraz odkryciem październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Pomimo tego, że środkowy pomocnik dotychczas w tym sezonie rozegrał raptem sześć spotkań w barwach Legii Warszawa, to i tak zdążył zaimponować grą i formą.

WIDEO: Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki

W efekcie tego otrzymał powołanie od Michała Probierza na październikowe mecze Ligi Narodów z Portugalią oraz Chorwacją, w których wystąpił. Zabrakło już jednak 20-latka podczas ostatniego zgrupowania kadry, gdyż zmaga się on z kontuzją. Maxi Oyedele kilka tygodni temu nabawił się urazu stawu skokowego i obecnie przechodzi rehabilitację.

Według informacji przekazanych przez serwis “Legia.net”, jego powrót do gry w tym roku jest właściwie wykluczony i najwcześniej zobaczymy gracza stołecznego zespołu w nowym roku. To zła informacja dla Legii Warszawa, bowiem Oyedele do tej pory bardzo dobrze radził sobie w ekipie Goncalo Feio i był znaczącym punktem środka pola.

