PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun wraz z końcem obecnego sezonu przestał pełnić funkcję trenera Rakowa Częstochowa

Szkoleniowiec chce próbować nowych wyzwań, ale już poza Polską

Teraz zdradza, jakie posady go interesują oraz dodał kilka słów na temat pracy w reprezentacji Polski

Marek Papszun i kierunek zagraniczny

Marek Papszun w Polsce osiągnął prawdopodobnie wszystko, co mógł sobie wyobrazić. Odbudował Raków Częstochowa wyciągając go z III ligi. Zdobył Mistrzostwo Polski i dwukrotnie Puchar Polski, grał z “Medalikami” w europejskich pucharach. Do tego został wybrany trenerem sezonu. Teraz, jak sam mówi, chce szukać nowego wyzwania, ale poza Polską.

– Są takie projekty, w które mógłbym wejść z marszu. Szczególnie mam tu na myśli tematy zagraniczne. W Polsce raczej ciężko byłoby myśleć o nowym wyzwaniu w tym momencie. W piłce jednak sytuacja jest dynamiczna i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Niczego nie chcę wykluczać, ale bardziej pracujemy nad tematami zagranicznymi – mówi Marek Papszun dla “Przeglądu Sportowego i Onetu”.

– To jest jedno z kolejnych marzeń i celów, które się pojawiają, ale do tego daleka droga. Mamy obecnie selekcjonera, który ma zadania przed sobą. Jest nowym trenerem i ja mu kibicuję, bo gdyby tak nie było, to znaczyłoby, że jestem przeciw reprezentacji, a tak nigdy nie będzie. Od małego kibicowałem naszej kadrze i tak będzie na zawsze – dodał były szkoleniowiec Rakowa w kontekście pracy w reprezentacji Polski.

