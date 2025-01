Legia pechowo rozpoczęła obóz. Kluczowy piłkarz z kontuzją

PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual, Max Oyedele, Juergen Elitim i Luquinhas

Luquinhas nabawił się urazu

Legia Warszawa pod wodzą Goncalo Feio zajmuje czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie. Zespół w czwartek (9 stycznia) rozpoczął obóz przygotowawczy hiszpańskiej Olivie, który potrwa do końca następnego tygodnia. Kilka dni wcześniej na Półwysep Iberyjski udało się pięciu zawodników – Maxi Oyedele, Marc Gual, Juergen Elitim, Ruben Vinagre, Juergen Elitim oraz Luquinhas.

WIDEO: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

W czwartek serwis Legia.net poinformował o niepokojącej kontuzji brazylijskiego skrzydłowego. Luquinhas doznał urazu łydki. 28-latek poczuł ostry ból w prawej nodze, co zmusiło go do przerwania zajęć. Z wyraźnym grymasem bólu na twarzy opuścił boisko treningowe i z opatrunkiem na nodze udał się prosto do hotelu. Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja i więcej dowiemy się po badaniach.

Luquinhas w czerwcu zeszłego roku został wypożyczony z brazylijskiej Fortalezy do końca sezonu 2024/2025. Legia zawarła opcję pierwokupu. Warto zaznaczyć, że skrzydłowy grał przy Łazienkowskiej w latach 2019-2022. W barwach Wojskowych w sumie rozegrał 93 spotkania, zdobywając 10 bramek i notując 17 asyst. Legia awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji, gdzie może spotkać się między innymi z Jagiellonią Białystok.