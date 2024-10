dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski kochany od dalekiej Azji po Europę

Lukas Podolski to bez dwóch zdań jeden z najlepszych, jeżeli po prostu nie najlepszy gracz, który w całej historii PKO Ekstraklasy występował na naszych boiskach. Mistrz świata, wielokrotny reprezentant Niemiec i piłkarz, który reprezentował barwy największych klubów na Starym Kontynencie, m.in. Arsenalu, Bayernu Monachium oraz Interu Mediolan.

Do tego wszystko bardzo dobry i serdeczny człowiek, który właściwie nie ma wrogów, bowiem trudno wskazać osoby, które z całą stanowczością powiedziałby, że Podolskiego nie lubią. Można więc nawet powiedzieć, że nie tylko za sportowe aspekty kariery, ale i ludzie i serdeczne podejście do kibiców oraz otwarte serce, które Podolski pokazał m.in. w trakcie powodzi, jest on uwielbiony nie tylko w Górniku Zabrze, ale i w całej Polsce.

O tym, dlaczego tak jest i dlaczego ludzie kochają Lukasa Podolskiego przy okazji meczu pożegnalnego z FC Koeln powiedział Joachim Loew w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Kochają go wszędzie, w Niemczech, Turcji, Anglii, Polsce, Japonii, Włoszech. Dlatego, że on kocha ludzi – powiedział były wybitny selekcjoner reprezentacji Niemiec.

Czytaj więcej: Kuriozalna sytuacja przed meczem Wisła Płock – Wisła Kraków. Klub z Płocka ograniczył zakup biletów… swoim kibicom