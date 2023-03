Wygrana z Legią w Warszawie może mocno przybliżyć Raków do zdobycia mistrzostwa Polski. Triumf w Ekstraklasie to priorytet, o czym przekonuje Ivi Lopez.

PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez w sobotę spróbuje pomóc pokonać Legię

Zawodnik Rakowa sądzi, że częstochowianie są aktualnie lepsi od warszawian

Hiszpanowi zależy przede wszystkim na mistrzostwie Polski

Ivi Lopez: na ten moment Raków jest lepszy od Legii

Raków Częstochowa ma dziewięć punktów więcej, niż druga w tabeli Legia Warszawa. Przewaga lidera Ekstraklasy może być jeszcze większa po sobotnim meczu bezpośrednim. Świadomość wagi tej potyczki ma Ivi Lopez.

– Na ten moment Raków jest lepszy od Legii. Wierzę w to, że pokażemy to w Warszawie. Wiemy, że jeśli wygramy, to zrobimy duży krok na drodze po tytuł. Wtedy przewaga wzrośnie do 12 punktów – uważa Hiszpan.

Ivi Lopez rok temu wygrał koronę króla strzelców, ale nie został mistrzem Polski. Hiszpan chętnie zamieniłby jednak te dwa osiągnięcia. – Spróbuję jeszcze powalczyć o koronę, ale nie za wszelką cenę. Nie jest to na pewno moim priorytetem. Najważniejsze jest mistrzostwo – przekonuje piłkarz Rakowa.

Czytaj także: Raków blisko mistrzostwa Polski. “Nie będę zakłamywał rzeczywistości”