Bruk-Bet Termalica Nieciecza poinformowała, że Mariusz Lewandowski wraz ze swoim asystentem opuści klub. 42-latek wprowadził Słonie do Ekstraklasy, ale obecnie zespół zajmuje tam miejsce w strefie spadkowej.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zwolniła Mariusza Lewandowskiego

Trener prowadził Słonie od stycznia 2020 roku

W sezonie 2020/2021 wprowadził drużynę do Ekstraklasy, ale obecnie zajmuje tam ona miejsce w strefie spadkowej

Bruk-Bet Termalica Nieciecza szuka zmian, Lewandowski zwolniony

Trzecia porażka z rzędu okazała się dla właścicieli Bruk-Bet Termaliki Nieciecza kroplą, która przelała czarę goryczy. Klub zdecydował się zwolnić dotychczasowego szkoleniowca, Mariusza Lewandowskiego.

W oficjalnym oświadczeniu Słoni możemy przeczytać, że oprócz 42-latka, zespół opuści także jego asystent – Krzysztof Kawałko.

Były reprezentant Polski prowadził Bruk-Bet Termalikę Nieciecza od stycznia 2020 roku. Już w swojej pierwszej rundzie wiosennej doprowadził zespół do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale ostatecznie drużyna pozostała w Fortuna 1 Lidze. Sukces udało się osiągnąć rok później, gdy Lewandowski wywalczył z ekipą z Niecieczy promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Tam jednak Słoniom nie idzie już tak dobrze. Po osiemnastej kolejce zespół uzbierał zaledwie dwanaście punktów i traci trzy oczka do bezpiecznej strefy. Trzeba jednak dodać, że drużyna rozegrała o jeden mecz mniej niż będące bezpośrednio nad nią w tabeli Wisła Kraków czy Górnik Łęczna.

Pod wodzą 42-latka Termalica notowała średnio 1,55 punktu na spotkanie. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie następcą 66-krotnego reprezentanta Polski.

