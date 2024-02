Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Legia Warszawa zremisowała w ostatniej kolejce Ekstraklasy 3:3 z Koroną Kielce

Posada Kosty Runjaica jest bezpieczna

Wojskowi odpadli w 1/16 finału Ligi Konferencji po dwumeczu z Molde

Legia Warszawa nie myśli o zwolnieniu Runjaica

Legia Warszawa nie tak wyobrażała sobie wznowienie rozgrywek zarówno ligowych, jak i pucharowych po przerwie zimowej. Wojskowi po zwycięstwie z Ruchem Chorzów nie byli w stanie wygrać czterech kolejnych spotkań. Co więcej, skompromitowali się w europejskich pucharach, odpadając po dwumeczu z norweskim Molde.

Słabe wyniki w lidze również przyczyniły się do dużej krytyki, z jaką obecnie mierzy się Kosta Runjaić. Dwa punkty wywalczone w meczach przeciwko Puszczy Niepołomice i Koronie Kielce to zbyt słaby wynik, jak na zespół, który aspiruje do gry o mistrzostwo Polski. Wobec niezadowalających wyników słychać głosy, że z posadą powinien pożegnać się niemiecki szkoleniowiec. Legia Warszawa mimo to zachowuje spokój. Jak poinformował portal TVP Sport w stołecznym klubie nie ma aktualnie tematu zwolnienia Runjaica.

– W tej chwili nikt przy Łazienkowskiej nie myśli o zwolnieniu Runjaica. Trener ma dalej pracować, przeanalizować ostatnie dni i tygodnie, a także poprawić wyniki – czytamy na stronie TVP Sport.

Legia na ten moment zajmuje 5. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 37 punktów. Strata do dwóch pierwszych drużyn w lidze, czyli Jagiellonii oraz Śląska wynosi 5 punktów. Następny mecz podopieczni Runjaica rozegrają 2 marca, a ich rywalem będzie Pogoń Szczecin.