fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luquinhas i Steve Kapuadi

Luquinhas wypada z gry na kilka tygodni

Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. Po burzliwym okresie, pełnym medialnych doniesień na temat przyszłości chociażby Goncalo Feio, drużyna może wreszcie trenować w większym spokoju. Portugalczyk nie zostanie w najbliższym czasie zwolniony, więc skupia się na poprowadzeniu swoich podopiecznych do mistrzostwa Polski. Wojskowi mają przed sobą ambitny cel, bowiem chcą odzyskać tytuł, o co nie będzie łatwo. Na półmetku rozgrywek zajmują czwartą lokatę, a do liderującego Lecha Poznań tracą sześć punktów.

Zobacz: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

Podczas przygotowań zdarzyła się nieciekawa sytuacja, która bez wątpienia osłabi zespół ze stolicy Polski. Kontuzji mięśnia łydki nabawił się bowiem Luquinhas, czyli jeden z najważniejszych graczy jesienią. Choć nie zawsze grał na miarę swoich możliwości, Feio regularnie z niego korzystał. Do tej pory Brazylijczyk uzbierał w 31 meczach siedem bramek oraz trzy asysty.

Na ten moment nie wiemy, jak długo potrwa przerwa Luquinhasa. Legia przekazała, że chodzi o kilkutygodniową absencję, ale wciąż musi przeprowadzić kompleksowe badania, które dadzą lepszy obraz na tę sytuację. Najprawdopodobniej Wojskowi zaczną rundę wiosenną bez 28-letniego pomocnika.