Legia i Jagiellonia grają dalej. Tyle już zarobiły w europejskich pucharach

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok wywalczyły awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Polskie kluby zgarnęły pokaźne premie finansowe za znakomite występy w europejskich pucharach.

Zarobki polskich klubów w europejskich pucharach

Jagiellonia Białystok przegrała w meczu wyjazdowym z Cercle Brugge (0:2) w 1/8 finału Ligi Konferencji, ale dzięki wygranej na własnym obiekcie (3:0) awansowała do ćwierćfinału. Teraz zawodnicy Adriana Siemieńca przygotowują się do rywalizacji z Realem Betis.

Z kolei Legia Warszawa ograła w meczu rewanżowym Molde FK (2:0) po dogrywce przy Łazienkowskiej. W kolejnej fazie rozgrywek Wojskowi zmierzą się z Chelsea, która w miniony czwartek uporała się z Kopenhagą. Znakomite występy polskich drużyn w Lidze Konferencji przyniosły nie tylko sportowy sukces, ale także spore nagrody finansowe, które znacząco zasilą klubowe budżety.

Historyczne sukcesy Lidze Konferencji przekładają się na ogromne korzyści finansowe. Jagiellonia Białystok wzbogaciła się już o 9,9 miliona euro, co daje około 41 milionów złotych. Tymczasem Legia Warszawa zarobiła jeszcze więcej. Na klubowym koncie pojawi się 11,3 miliona euro, czyli ponad 47 milionów złotych. Warto podkreślić, że w rankingu krajowym UEFA Polska wskoczyła do czołowej “15”, co jest ogromnym sukcesem. Dzięki temu w sezonie 2026/27 Polska zyskała dodatkowe miejsce w europejskich pucharach.