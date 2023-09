fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa zremisowała z Piastem Gliwice 1-1

Pod koniec pierwszej połowy sędzia Damian Sylwestrzak wyrzucił z boiska Josue

Decyzja o drugiej żółtej kartce dla Portugalczyka nie była właściwa

“Ma jeszcze czas, jest młody”

Sobotni mecz w Gliwicach przebiegał w cieniu olbrzymiej kontrowersji. Pod koniec pierwszej połowy Josue starł się z Alexandrosem Katranisem. Obaj zawodnicy pędzili do piłki i zderzyli się nogami. Sędzia Damian Sylwestrzak uznał, że winny temu zdarzeniu jest Portugalczyk, dlatego pokazał mu drugą żółtą kartkę i w konsekwencji wyrzucił z boiska. Na powtórkach było natomiast widać, że to zawodnik Piasta fauluje gwiazdę Legii, a co więcej – to on mógłby dostać nawet bezpośrednią czerwoną kartkę. Zgodnie z protokołem dotyczącym korzystania z systemu VAR, Sylwestrzak nie mógł już w tej sytuacji zmienić swojej decyzji.

Kilka minut później gliwiczanie objęli prowadzenie. Pomimo gry w osłabieniu, w 69. minucie Legii udało się wyrównać. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Po meczu trener Kosta Runjaić poświęcił wiele czasu ocenie sytuacji z pierwszej połowy.

– Spodziewaliśmy się takiego meczu. Od początku pojawiły się zacięte pojedynki, wysoki poziom emocji i agresywności, ale myślę, że poradziliśmy sobie z tym całkiem nieźle. Kontrolowaliśmy grę, aż do drugiej żółtej kartki dla Josue. Teraz wiemy, że to był błąd na naszą niekorzyść, taka decyzja nie powinna zostać podjęta. Za nami sześć meczów w lidze, jeszcze nie przegraliśmy. Gratulacje dla mojej drużyny. To duża przyjemność grać na wyjeździe przy kibicach, którzy wspierali nas dokładnie w taki sposób, jakiego potrzebowaliśmy. Dla mnie ten punkt jest trochę jak zwycięstwo.

– Czy widziałem gorzej sędziowany mecz w życiu? Nie mnie to oceniać, nie jestem ekspertem. Na pewno w tej sytuacji był to faul na Josue i prawdopodobnie żółta kartka dla przeciwnika, nie na odwrót. Ogólnie chciałbym, by sędziowie lepiej się komunikowali. Sylwestrzak to młody sędzia, bardzo utalentowany. W jego sposobie prowadzenia meczów brakuje mi większej komunikacji z zawodnikami kluczowymi, by szybciej kontrolować grę. Spotkanie zaczęło się od wielu małych, twardych pojedynków, a także pewnego rodzaju prowokacji, nawet z ławki, moim zdaniem zostało to zapoczątkowane przez Piasta. Sędzia bardzo szybko wyciągał kartki, a po podjęciu takiej decyzji, jak w 42. minucie, w której nie było VAR-u, powinien wiedzieć o konsekwencjach. Tego mi zabrakło, lecz on ma jeszcze czas, jest młody – wyjaśnił.

