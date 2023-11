Według informacji przekazanych przez "sport.tvp.pl" Legia Warszawa już wytypowała pierwszego kandydata do opuszczenia zespołu. Jest nim Patryk Sokołowski.

IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Patryk Sokołowski

Legia Warszawa rozpoczyna przygotowania do zimowego okienka transferowego

Klub ze stolicy chce jednak najpierw odchudzić kadrę

Sztab oraz władze wytypowały już pierwszego kandydata

W tym sezonie tylko 325 minut

Legia Warszawa ma za sobą całkiem udaną rundę jesienną. Zespół ze stolicy w dobiegającej końca pierwszej części sezonu spisał się bardzo dobrze na gruncie europejskim, a do tego przynajmniej przyzwoicie w ligowych zmaganiach. To może cieszyć, choć ostatnie tygodnie pokazały, że zespół przechodzi kryzys i przydałyby się mu zimowe wzmocnienia. Te pewnie nastąpią, ale najpierw trzeba nieco odchudzić kadrę.

Według informacji przekazanych przez “sport.tvp.pl” Legia Warszawa już wytypowała pierwszego kandydata do opuszczenia zespołu. Jest nim Patryk Sokołowski. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu, a w dotychczasowych spotkaniach rozegrał on tylko sześć spotkań, co przełożyło się na raptem 325 minut. Już latem mówiło się o ewentualnym odejściu.

Czytaj więcej: Z Korony Kielce do Arabii Saudyjskiej. Niecodzienne przenosiny