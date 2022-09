PressFocus Na zdjęciu: Augustyniak (z lewej) w meczu ze Stalą Mielec

Legia Warszawa pokonała Radomiak Radom w meczu ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jedyną bramkę dla Wojskowych strzelił w końcówce Rafał Augustyniak. Dzięki tym trzem punktom stołeczny klub awansował na pierwsze miejsce w tabeli.

Augustyniak bohaterem Legii Warszawa. Nowy lider tabeli

Pierwszy kwadrans należał do Legii Warszawa. Gracze ze stolicy byli aktywniejsi od rywala, a brylował zwłaszcza Carlitos. Mimo tego to właśnie Radomiak Radom miał klarowniejszą okazję do otwarcia wyniku na początku spotkania. Maurides Roque Junior stanął oko w oko z Kacprem Tobiaszem, a ten zachował zimną krew.

Choć to Wojskowi częściej rozgrywali piłkę, nie potrafili znaleźć drogi do bramki gości. Ci jeszcze w pierwszej połowie potrafili się odgryźć. Sprytny, finezyjny strzał Filipe Nascimento nie zdołał jednak zaskoczyć wysuniętego Tobiasza.

Po zmianie stron oglądaliśmy wyrównane spotkanie. Obu drużynom równie trudno było przedostać się pod wrogie pole karne. Sytuację rozwiązał Rafał Augustyniak. Legioniści wykonywali rzut wolny, ale gracze Radomiaka zdołali wybić piłkę. Ta ostatecznie trafiła do Ernesta Muciego. Ten świetnie się przy niej utrzymał, po czym wystawił do znajdującego się na skraju pola karnego Augustyniaka. Ten uderzył bez zastanowienia, a piłka po rękach Gabriela Kobylaka wpadła do bramki.

Legia Warszawa długo męczyła się w piątek z rywalem, ale ostatecznie wyszarpnęła trzy punkty. To o tyle ważne, że teraz klub ze stolicy zasiądzie na fotelu lidera. I pozostanie na nim co najmniej do poniedziałku, gdy swój mecz rozegra Wisła Płock.