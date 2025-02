Legia opanuje nerwową atmosferę? Cel na Puszczę tylko jeden

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia – Puszcza. Wojskowi muszą w końcu udowodnić swoją wyższość

Legia Warszawa i Puszcza Niepołomice to zespoły, które dzieli w tabeli różnica 14 oczek. W teorii zdecydowanym faworytem wydają się Wojskowi. Niemniej w ostatnich starciach między ekipami gracze Żubrów potrafili już włożyć kij w szprychę legionistów. Zatem ekipa z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej nie może czuć się zbyt pewnie w sobotni wieczór.

W pierwszym spotkaniu z udziałem obu zespołów w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy padły łącznie cztery gole. Finalnie drużyna z Warszawy podzieliła się punktami z niepołomiczanami (2:2). Tego typu rozstrzygnięcie miało miejsce w każdym z trzech ostatnich starć z udziałem obu ekip. Stołeczny zespół po raz ostatni zwyciężył z drużyną z Niepołomic dawno temu, bo we wrześniu 2019 roku. Legioniści wygrali różnicą dwóch trafień.

Walka o pierwszą wygraną w 2025 roku

Zespół dowodzony przez Goncalo Feio, gdyby brać pod uwagę tylko spotkania w roli gospodarza, to jak na razie w 10 meczach wywalczył 20 oczek. Po takiej liczbie spotkań plasowałby się na czwartej pozycji. Lepszym bilansem mogą pochwalić się w tym sezonie tylko Pogoń Szczecin, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

Legia do sobotniej potyczki przystąpi, mając za sobą w tym roku porażkę i remis. Z placu gry na tarczy stołeczna ekipa schodziła po meczu z Piastem Gliwice (0:1). Podzieliła się natomiast punktami z Koroną Kielce (1:1). Ostatnie zwycięstwo Wojskowi w lidze zanotowali zatem 8 grudnia minionego roku, gdy pokonali Zagłębie Lubin (3:0).

Tymczasem drużyna Tomasza Tułacza jest już od trzech spotkań bez wygranej w PKO Bp Ekstraklasie, co poskutkowało ostatnio tym, że Puszcza wylądowała w strefie spadkowej. Na dzisiaj traci dwa punkty do Radomiaka, zajmującego 15. miejsce. W ostatnich meczach niepołomiczanie dzielili się punktami kolejno z: Górnikiem Zabrze (1:1) i Jagiellonią Białystok (1:1). Z kolei w ostatniej serii gier niepołomiczanie ulegli Zagłębiu Lubin (1:2).

W roli gościa w tej kampanii ekipa z Niepołomic wywalczyła zaledwie sześć oczek. To efekt jednego zwycięstwa i trzech remisów. Z kolei aż sześć razy Puszcza przegrywała. Po raz ostatni na wyjeździe niepołomiczanie wygrali 30 listopada minionego roku, gdy okazali się lepsi od Śląska Wrocław (1:0).

Mecze drużyny Legia Warszawa Piast Gliwice 1 Legia Warszawa 0 Legia Warszawa 1 Korona Kielce 1 Djurgarden 3 Legia Warszawa 1 Legia Warszawa 1 FC Lugano 2 Zagłębie Lubin 0 Legia Warszawa 3 Mecze drużyny Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 1 Zagłębie Lubin 2 Górnik Zabrze 1 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 1 Śląsk Wrocław 0 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 2 Widzew Łódź 0

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Legia – Puszcza

Przy okazji 21. kolejki Ekstraklasy można skorzystać z ciekawej promocji STS, który oferuje bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu tej serii. Jak skorzystać z oferty?

Sytuacja kadrowa Legii i Puszczy

Gospodarze przystąpią do sobotniej batalii osłabieni brakiem trzech graczy. Z powodu kłopotów zdrowotnych nie będą mogli wystąpić Jan Leszczyński oraz Ramił Mustafajew. Z kolei z powodu zawieszenia nie może wystąpić Ryota Morishita. U gości zabraknie z kolei tylko jednego gracza. Jest nim Rok Kidric.

Legia – Puszcza: przewidywane składy

W stołecznej ekipie kluczowymi postaciami w sobotnim starciu mogą być między innymi Paweł Wszołek czy Bartosz Kapustka. W ataku o gole zadbać będzie miał najpewniej Marc Gual. Tymczasem w szeregach niepołomiczan dużo może zależeć między innymi od takich graczy jak Konrad Stępień czy Dawid Abramowicz. Każdy z wymienionych ma trzy asysty. Pod względem bramek dominuje w Puszczy natomiast Michalis Kosidis, mający siedem trafień na koncie.

Legia Warszawa Gonçalo Feio Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi 1 Kacper Tobiasz 5 Claude Goncalves 6 Maxi Oyedele 7 Tomas Pekhart 24 Jan Ziolkowski 25 Ryoya Morishita 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 71 Mateusz Szczepaniak 82 Luquinhas 88 Pascal Mozie 7 Antoni Klimek 10 Hubert Tomalski 11 Mateusz Cholewiak 17 Mateusz Radecki 18 Michal Siplak 24 Jakov Blagaic 27 Łukasz Sołowiej 31 Michał Perchel 45 Rok Kidric 67 Ioan-Calin Revenco

Legia – Puszcza: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Patryk Kun Kontuzja kolana Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Puszcza Niepołomice Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Gole z obu stron to standard w bezpośrednich meczach

W czterech ostatnich starciach, licząc wszystkie rozgrywki, z udziałem Legii Warszawa i Puszczy Niepołomice za każdym razem padały gole z obu stron, co może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Wojskowi ogólnie brali udział w dziewięciu z ostatnich 15 meczów, w których obie ekipy trafiały do siatki. To może dawać do myślenia przed potyczką. Z klasycznych wariantów bukmacherzy większe szanse na wygraną dają Legii. Typ na zwycięstwo legionistów kształtuje się na poziomie 1.33. Remis oszacowano na 5.60. Z kolei opcja na triumf niepołomiczan jest po kursie 9.10 i to najmniej prawdopodobny scenariusz zdaniem analityków bukmacherskich.

