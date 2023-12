Legia nie chce tracić zimą swoich gwiazd. Wiele zależy od ofert

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Legia Warszawa liczy, że do końca sezonu będzie walczyć o najwyższe cele

Władze klubu podjęły decyzję o zatrzymaniu do lata największych gwiazd

Sprzedaż Ernesta Muciego, Bartosza Slisza czy Kacpra Tobiasza nie wchodzi tym samym w grę

Legia stawia na aspekt sportowy

Legia Warszawa stawia przed sobą ambitne cele na drugą połowę sezonu. W czwartek rozstrzygnie się, czy Wojskowi wiosną będą mieli okazję grać w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Jednocześnie wciąż mają nadzieję na zdobycie mistrzostwa Polski, choć ligowe wyniki w ostatnich tygodniach nie napawają optymizmem.

Do zimowego okienka stołeczna ekipa chce natomiast podejść z należytym spokojem. Uważa się bowiem, że kadra jest wystarczająco szeroka i jakościowa, aby rywalizować o najwyższe cele. Na próżno zatem oczekiwać licznych wzmocnień. Klub pragnie przy tym zatrzymać największe gwiazdy przynajmniej do końca sezonu. Mowa o Kacprze Tobiaszu, Bartoszu Sliszu czy Ernestu Mucim.

Cała trójka uważana jest za graczy, na których Legia może zarobić największe pieniądze. Władze podjęły decyzję, że w styczniu nie będą dążyć do sprzedaży żadnego z nich. Może się to oczywiście zmienić, jeśli do klubu wpłynie bardzo atrakcyjna oferta.

Swoją szansę na pokazanie się w Lidze Konferencji doskonale wykorzystuje Muci, który był bohaterem obu spotkań z Aston Villą.

