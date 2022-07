fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa w piątkowy wieczór w meczu trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy uległa na wyjeździe Cracovii. 15-krotni mistrzowie Polski otrzymali lekcję piłki nożnej od podopiecznych Jacka Zielińskiego. Po zakończeniu spotkania trener legionistów starał się wyjaśnić powody porażki.

Legia Warszawa nie spełniła pokładanych w niej nadziei w piątkowy wieczór

15-krotni mistrzowie Polski zaliczyli dotkliwą porażkę z Cracovią

Trener ekipy z Warszawy podzielił się opinią na pomeczowej konferencji prasowej na temat starcia

Runjaić pozostaje dobrej myśli

Legia Warszawa na stadionie przy Kałuży zaliczyła pierwszą porażkę pod wodzą Kosty Runjaicia w oficjalnym spotkaniu. Wcześniej Wojskowi zremisowali z Koroną Kielce (1:1) i pokonali Zagłębie Lubin. Okazją do rehabilitacji będzie dla Legii starcie z Piastem Gliwice, które odbędzie się już 5 sierpnia.

– Przede wszystkim gratuluję Cracovii, która notuje perfekcyjny start – trzy zwycięstwa bez straty bramki. Myślę, że dobrze weszliśmy w mecz, realizowaliśmy nasz plan, utrzymywaliśmy się przy piłce. Niestety popełnialiśmy proste błędy i zbyt łatwo traciliśmy piłkę – przekonywał trener stołecznego zespołu cytowany przez Legia.com.

– Bardzo doceniam to, że moja drużyna walczyła do końca. W ostatniej tercji boiska musimy zachowywać się lepiej, ale jest to długi proces. Musimy mieć cierpliwość i jakości. Jestem przekonany, że będziemy zmierzać we właściwym kierunku, widziałem dziś dobre fragmenty – kontynuował Runjaić.

– Moja praca to odbudowanie drużyny, ale też przekazanie jej pewności siebie i nad tym będziemy pracować. Jeszcze raz gratuluję Cracovii zwycięstwa – podsumował opiekun Legii.

Przed Wojskowymi w najbliższym czasie trudny terminarz. Po starciu z Piastem Gliwice na drodze Legii staną Widzew Łódź i Górnik Zabrze.

