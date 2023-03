fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Dagerstal

Filip Dagerstal trafił do Lecha latem 2022 roku

Szwed został wypożyczony z rosyjskiego FK Chimki

Poznaniacy nie tracą nadziei na transfer definitywny defensora

Czołowy defensor może zostać w Ekstraklasie

Latem szeregi Kolejorza zasilił Filip Dagerstal. Kibice byli sceptycznie nastawieni do wypożyczania zawodnika, którego z trudem będzie zatrzymać na stałe, jednak Szwed szybko udowodnił, że może być ogromnym wzmocnieniem. Dagerstal wyrósł na czołowego obrońcę Ekstraklasy i lidera defensywy Lecha pod nieobecność Bartosza Salamona.

W ostatnim czasie Dagerstal gra mniej, choć nie ulega wątpliwościom, że wciąż jest ważnym ogniwem drużyny.

Lech pracuje nad transferem definitywnym 26-latka. Nominalnie jest on graczem rosyjskiego FK Chimki, a pobyt w poznaniu jest możliwy dzięki regulacjom FIFA. Sam zainteresowany zapewnia, że dobrze czuje się w Poznaniu i nie ma zamiaru wracać na wschód Europy.

– Jedyne czego jestem pewien to tego, że nie zamierzam wracać do Rosji. A reszta zależy od tego, co wymyśli FIFA. Krążą pogłoski, że coś się dzieje, ale moim zdaniem odbywa się to zbyt wolno. Bardzo dobrze się tutaj czuję i powiedziałem o tym władzom klubu. Jestem otwarty na pozostanie przy Bułgarskiej i oni doskonale o tym wiedzą. Też tego chcą, ale jest wiele do zrobienia. Więcej nie mogę mówić – zdradza Dagerstal.

