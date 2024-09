Lech przedłużył serię zwycięstw. Śląsk grzęźnie na dnie tabeli [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha

Lech umacnia się na pozycji lidera PKO Ekstraklasy

Lech Poznań znakomicie spisuje się w obecnej kampanii PKO Ekstraklasy i był na szczycie tabeli przed niedzielnym meczem ze Śląskiem Wrocław. Z kolei podopieczni Jacka Magiery znajdowali się na przeciwległym biegunie. Wrocławianie na ekstraklasowych boiskach dotychczas prezentowali się fatalnie i zamykają ligową stawkę.

W niedzielnym meczu ta ogromna różnica nie była aż tak widoczna. Choć Lech Poznań przejął kontrolę nad przebiegiem spotkania to Śląsk dobrze się bronił i nie dopuszczał do groźnych sytuacji i sam od czasu do czasu próbował sił w ofensywie. Pierwsza odsłona nie dostarczyła jednak zbyt wielu emocji. Po zmianie stron na boisku nie działo się dużo więcej. Jednak Kolejorz był bardzo konsekwentny w swojej gdzie i w końcu zdołał otworzyć wynik spotkania. Filip Szymczak wykorzystał bardzo bierną postawę defensorów Śląska i z bliskiej odległości skierował futbolówkę do siatki.

