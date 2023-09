Lech odrobił straty. Stal Mielec postraszyła Kolejorza [WIDEO]

Maciej Domański w sobotę jako pierwszy trafił do siatki w meczu z Lechem Poznań. To Kolejorz dzięki bramkom Velde i Marchwińskiego wyszedł górą z pojedynku.

Stal Mielec sprawiła małą sensację i w 23. minucie objęła prowadzenie w rywalizacji z Lechem Poznań

Gospodarze dzięki trafieniom Velde i Marchwińskiego do szatni schodzili prowadząc 2:1

Gospodarze utrzymali prowadzenie i mogli cieszyć się z trzech punktów

Stal niełatwym rywalem dla Kolejorza

Intensywne było tempo pierwszej połowy spotkania w Poznaniu. Stal Mielec zaskoczyła Lecha i objęła w 23. minucie prowadzenie. Jeszcze przed przerwą gospodarzom udało się jednak wyjść na prowadzenie. Najpierw do siatki trafił Velde, który wykorzystał dobrą piłkę od Marchwińskiego. Zaledwie trzy minuty później sam Marchwiński trafił do siatki, dzięki czemu to Kolejorz schodził do szatni przy prowadzeniu 2:1.

Dzieje się w Poznaniu! 🤯💥 Kolejorz odrobił straty! 🚂 Na gola Domańskiego odpowiedzieli Velde i Marchwiński! ⚽👏 Zobaczcie wszystkie trafienia! 👀



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 23, 2023

John van den Brom uczulił swoich zawodników na większą koncentrację w defensywie, co okazało się kluczem do zwycięstwa. Tempo spotkania zdecydowanie spadło, a Lech dowiózł do końca wygraną 2:1.

Lech Poznań – Stal Mielec (2:1)

0-1 Domański 23′

1-1 Velde 37′

2-1 Marchwiński 40′