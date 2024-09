Lech Poznań ma nową radę drużyny. Są zmiany

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Stal Mielec - Lech Poznań

Lech zmienia radę drużyny

Mikael Ishak, Radosław Murawski, Jesper Karlström, Filip Szymczak i Filip Marchwiński – tak prezentowała się rada drużyny w na samym początku poprzednich rozgrywkach. Do tego grona później dołączył się także Bartosz Salamon, wicekapitan. W sezonie 2024/25 Lech Poznań musiał dokonać zmian. Chociażby ze względu na to, że Karlström i Marchwiński w letnim okienku opuścili klub i przenieśli się do Serie A.

Nowa rada będzie czteroosobowa, a więc została zmniejszona o jednego zawodnika. W jej składzie pozostali Mikael Ishak i Radosław Murawski, a więc kapitan i wicekapitan poznaniaków. Szeregi gremium uzupełnili Antoni Kozubal i Antonio Milić, dla których jest to debiut w tego rodzaju roli. Ishak występuje w Lechu od lata 2020 roku, Milić w Poznaniu znalazł się pół roku później, a Murawski rok później, natomiast Kozubal to wychowanek Kolejorza.

Lech znakomicie rozpoczął sezon 24/25 i po ośmiu kolejkach plasuje się na szczycie stawki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Nielsa Frederkisena mają na koncie 18 punktów. W zgromadzeniu kompletu oczek przeszkodziła m porażka z Widzewem (1:2) i remis 0:0 z Rakowem Częstochowa. Kapitan Mikael Ishak, który zdobył pięć bramek, to wicelider klasyfikacji strzelców