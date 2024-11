Lech Poznań świętuje! Kapitan zostaje na kolejne lata

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mikael Ishak (w środku)

Ishak na dłużej w Lechu

Mikael Ishak trafił do Lecha Poznań w 2020 roku. Na przestrzeni lat jego rola w zespole wzrosła do niewyobrażalnych rozmiarów – teraz jest kapitanem, absolutnym liderem ofensywy, a dla wielu wręcz żywą legendą klubu z Wielkopolski. Swego czasu łączono Szweda z transferem do mocniejszej ligi, lecz Kolejorz skutecznie utrzymywał go w swoich szeregach. Kibice obawiali się o przyszłość kapitana, którego kontrakt wygasał w 2025 roku. We wtorek klub przekazał znakomite wieści.

Zobacz: Miał być super transferem Lecha. Co myślą o nim eksperci?

Ishak ponownie nigdzie się nie wybiera. Lech Poznań ogłosił, że napastnik złożył podpis pod nową umową, która obowiązuje do połowy 2027 roku.

– Do przedłużenia umowy przekonało mnie wiele czynników, a jednym z nich jest fakt, że wraz z najbliższymi czujemy się w tym miejscu wyśmienicie. (…) Pełnię funkcję kapitana w świetnym zespole, który wspiera tysiące kapitalnych kibiców. Argumentów do związania się z klubem na dłużej było naprawdę mnóstwo – powiedział 31-latek przy okazji oficjalnego ogłoszenia.

Admin nie płacze, to Wy płaczecie 🥹

Poniżej kilka słów od naszego kapitana 🗣️ pic.twitter.com/kQZR2n292z — Lech Poznań (@LechPoznan) November 5, 2024

W tym sezonie Ishak uzbierał już osiem bramek i trzy asysty w 12 meczach Ekstraklasy. W sumie ma na liczniku 77 goli zdobytych w barwach Lecha Poznań. Kampanię 2021/2022 zakończył mistrzostwem Polski, a w tym sezonie pragnie powtórzyć tamten sukces.