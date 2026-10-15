Lech Poznań dostał bolesny cios. Niepokojące sceny w meczu z Bayerem

20:06, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań szybko stracił ważnego zawodnika w starciu z Bayerem Leverkusen. W trakcie czwartkowej potyczki z ekipą z Bundesligi Wojciech Mońka doznał urazu już w 12. minucie.

Wojciech Mońka
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Wojciech Mońka z kontuzją

Lech Poznań nie mógł długo korzystać z usług Wojciecha Mońki w czwartkowy wieczór, który rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie. Młody piłkarz tworzył duet środkowych obrońców z Mateuszem Skrzypczakiem, ale po niefortunnym zdarzeniu musiał przedwcześnie zakończyć swój występ. Sytuacja skomplikowała plany gospodarzy już na początku rywalizacji.

Do urazu doszło przy okazji pojedynku reprezentanta Polski z Martinem Terrierem. Obrońca Kolejorza poślizgnął się, a chwilę później stało się jasne, że nie będzie w stanie kontynuować gry. Terry Yegbe zastąpił go 15. minucie.

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Problemy nie ominęły również Bayeru. W ekipie z Niemiec w 18. minucie spotkania z boiska zszedł Martin Terrier, a jego miejsce zajął Patrick Schick. Tym samym obie drużyny musiały dokonać wymuszonych korekt w składach jeszcze przed upływem pierwszych 20 minut.

Nieobecność Mońki może być szczególnie odczuwalna dla Lecha, zwłaszcza że Yegbe w poprzednich występach nie ustrzegł się błędów. Po zakończeniu rywalizacji z niemieckim zespołem Kolejorz będzie miał niewiele czasu na przygotowania do kolejnego wyzwania. Już 18 października o godzinie 17:30 mistrz Polski zmierzy się u siebie z Koroną Kielce w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na razie natomiast pozostaje czekać na więcej informacji dotyczących stanu zdrowia młodego defensora.

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