Lech broni miejsca na podium w tabeli Ekstraklasy. Piłkarz mistrza Polski ma nadzieję, że Poznań stanie się dla rywali twierdzą nie do zdobycia.

PressFocus Na zdjęciu: Alan Czerwiński

Lech rywalizuje o podium tabeli Ekstraklasy

Mistrzowi Polski pomogłaby w tym lpesza średnia punktów na własnym stadionie

Jeden z zawodników pragnie, aby Poznań stał się ekstraklasową twierdzą

Obrońca Lecha liczy na zbudowanie twierdzy Poznań

Lech Poznań swój ostatni ligowy mecz na własnym stadionie wygrał 5:0. Mistrz Polski w tym sezonie lepiej spisuje się jednak na wyjeździe. Straty punktów w domowych spotkaniach, to coś co martwi kibiców i piłkarzy. Na poprawę w tym elemencie liczy Alan Czerwiński.

– Jesteśmy drużyną, która musi na własnym boisku punktować o wiele lepiej, bo ze wsparciem naszych kibiców powinno nam się grać dużo łatwiej – mówi defensor Lecha cytowany przez klubową stronę.

– Liczę na to, że po przerwie na reprezentację zrobimy tutaj w Ekstraklasie twierdzę, tak jak to ma miejsce w europejskich pucharach. Musimy to zrobić po prostu – uważa Czerwiński.

