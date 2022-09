fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Już w sobotę Lech Poznań podejmie u siebie Legię Warszawa w hicie kolejki, a może i nawet całej rundy jesiennej. Szanse na wywiezienie z trudnego terenu trzech punktów ocenił trener Kosta Runjaić. Przyznał, że w starciu z Kolejorzem jego podopieczni nie są faworytami.

W sobotni wieczór Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Lechem Poznań

Goście przystąpią do meczu w roli lidera, choć Kosta Runjaić nie uważa się za faworyta do zwycięstwa

Niemiecki szkoleniowiec przekonuje, że jego podopieczni jadą do Poznania po zdobycz punktową

“Będzie to mecz o niezwykłym ciężarze gatunkowym”

Starcia Lecha Poznań z Legią Warszawa elektryzują całą Polskę. Zwłaszcza, gdy obie ekipy znajdują się w wysokiej dyspozycji. Taka sytuacja ma miejsce obecnie, bowiem Wojskowi przyjadą do Poznania jako lider Ekstraklasy, a piłkarze Kolejorza w ostatnich tygodniach znacząco poprawili wyniki. Trudno natomiast przewidywać, jak będą się prezentować po przerwie reprezentacyjnej, która wybiła nieco z rytmu.

Zbliżającą się rywalizację ocenił trener Legii Kosta Runjaić. Przyznał, że jego zespół nie przystąpi do niej w roli faworyta, choć celem jest urwanie punktów mistrzowi Polski.

– Jesteśmy co prawda liderem, lecz na pewno nie podejdziemy do tej rywalizacji w roli faworyta. Gramy na wyjeździe, przed kompletem kibiców, z aktualnym mistrzem kraju, który także kadrowo prezentuje się bardzo okazale. To dla nas wielki sprawdzian, ale my też jesteśmy dużym klubem, mamy jakościowych zawodników, którzy chcą osiągnąć zadowalający rezultat. Jedziemy do Poznania, by zdobyć tam punkty.

– Dla Lecha i Legii będzie to mecz o niezwykłym ciężarze gatunkowym, liczymy na wsparcie naszych kibiców. Jestem przekonany, że sobotnie spotkanie okaże się prawdziwym, piłkarskim świętem. Bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać tej rywalizacji. Dla mnie to także coś wyjątkowego, bo zmierzą się ze sobą dwa utytułowane zespoły – przekonuje Runjaić.

Legia nie będzie mogła w sobotę skorzystać z Josue, który pauzuje na skutek nadmiaru żółtych kartek. Niemiecki szkoleniowiec stwierdził, że będzie to olbrzymie osłabienie.

– Nie będzie możliwe go zastąpić. To dla nas bardzo ważny i wartościowy zawodnik, prezentuje naprawdę wysoką jakość. Było jasne, że mając na koncie trzy kartki, prędzej czy później musiał wkrótce otrzymać czwartą. Bardziej mogą boleć okoliczności, w jakich ją obejrzał, on także jest zły z tego powodu, nie podoba mu się, że będzie musiał oglądać mecz przed telewizorem – podsumował Runjaić.

Zobacz również: Nawałka chwali kadrowicza. “To odkrycie trenera Michniewicza”