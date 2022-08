Pressfocus Na zdjęciu: Ronaldo Deaconu

Po dwóch kolejnych zwycięstwa w Ekstraklasie Korona Kielce musiała w poniedziałkowym meczu uznać wyższość rywala. Warta Poznań za sprawą bramki Michała Kopczyńskiego z rzutu karnego wygrała 1:0. Gospodarze przez niemal cały mecz musieli grać w 10, po tym jak czerwoną kartkę w 12 minucie otrzymał Sasa Balic.

Już w 12 minucie po brutalnym faulu z boiska wyleciał Sasa Balic

Goście objęli w 36 minucie prowadzenie dzięki trafieniu Kopczyńskiego z rzutu karnego

Osłabiona Korona nie była w stanie odwrócić losów rywalizacji i przegrała 0:1

Bezmyślne zachowanie Bilicia osłabiło zespół

Piłkarze Korony Kielce przystępowali do spotkania z Wartą Poznań w bardzo dobrych nastrojach, po dwóch kolejnych zwycięstwach, odpowiednio nad Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk. Starcie z Wartą Poznań rozpoczęło się dla podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego fatalnie. W 12 minucie po brutalnym faulu Sasy Balicia na Luisie Miguelu sędzia pokazał piłkarzowi Korony żółtą kartkę, ale po obejrzeniu powtórki postanowił zmienić swoją decyzję i pokazać czerwony kartonik.

W 34 minucie fatalnie we własnym polu karnym zachował się Adrian Danek, który próbując ofiarnie zablokował uderzenie zawodnika rywali, zrobił to na tyle niefortunnie, że futbolówka uderzyła go w ułożoną nienaturalnie rękę. Sędzia po interwencji VAR-u odgwizdał jedenastkę, którą na bramkę zamienił Michał Kopczyński. 1:0 dla Warty. Mimo gry w osłabieniu swoje okazje w pierwszej połowie mieli także gospodarze. Po wrzutce z rzutu rożnego zakotłowało się w polu karnym Warty, a Petrov trafił w słupek.

Chęci gospodarzom nie można odmówić

Sytuację w drugiej połowie zmianami starał się ratować Leszek Ojrzyński, ale wprowadzeni Deaconu, Kiełb, Shikavka i Zarandia nie byli w stanie odwrócić losów tej rywalizacji. Białorusin w 84 minucie miał dogodną sytuację do strzelenia gola, ale bramkarz złapał uderzoną przez niego głową piłkę. Korona pod koniec meczu długimi fragmentami przeważała, ale nie udało jej się zanotować trafienia wyrównującego.