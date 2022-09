Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Nie udało się Koronie Kielce utrzymać prowadzenia 1:0 w meczu z Górnikiem. Jeszcze przed przerwą wyrównał Okunuki, a w drugiej połowie Japończyk dołożył kolejne trafienie i tym samym zapewnił gościom zwycięstwo.

Do szatni piłkarze obu drużyn schodzili przy remisie 1:1

W drugiej połowie częściej do głosu zaczął dochodzić Górnik, który w 57 minucie wyszedł na prowadzenie

Korona nie była w stanie już zagrozić na poważnie bramce Brolla i przegrała 1:2

Były bramki, były okazje, były emocje

Korona Kielce i Górnik Zabrze to drużyny, które przed niedzielnym spotkaniem bardzo potrzebowały punktów, by poprawić swoją pozycję w Ekstraklasie. Determinacja piłkarzy obu zespołów widoczna była już od pierwszych minut starcia w Kielcach. W 12 minucie piłka zatrzepotała w siatce gospodarzy po uderzeniu Vrhovca. Wcześniej jednak faulowany był jeden z piłkarzy Korony, dlatego trafienie nie zostało uznane.

Parę minut później to Korona strzeliła gola, ale trafienie także podlegało weryfikacji ze strony sędziego. Arbiter nie dopatrzył się jednak żadnych nieprawidłowości, więc w 16 minucie to Kielczanie mogli cieszyć się z prowadzenia. Mocno nam się przeciągnęła pierwsza połowa z powodu przymusowej przerwy w grze. Kibice odpalili race, które zadymiły boisko na tyle mocno, że uniemożliwiało to dalszą grę. Arbiter zdecydował się z tego względu zaprosić piłkarzy do szatni. Po wznowieniu spotkania kilka groźnych okazji wykreowała sobie jeszcze Korona, która prezentowała się dużo lepiej od Górnika.

𝕁𝔸𝕂𝕌𝔹 Ł𝕌𝕂𝕆𝕎𝕊𝕂𝕀! 💣 Fenomenalna walka o piłkę Bartosza Śpiączki! 💪 @Korona_Kielce prowadzi z Górnikiem!



📺 Transmisja meczu trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cYAlkSkTXr pic.twitter.com/aJ8yLTfuhM — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 18, 2022

Japończyk MVP meczu w Kielcach

Tym bardziej niezadowolony mógł być Leszek Ojrzyński, gdy w pierwszej minucie doliczonego czasu 1. połowy gola wyrównującego strzelił Okunuki. Japończyk ruszył lewym skrzydłem w akcji indywidualnej, minął obrońcę i próbował dogrywać do któregoś partnerów. Piłka trafiła w obrońcę, ale w polu karnym doszło do ogromnego zamieszania, w którym odnalazł się Okunuki, który przejął futbolówkę i wpakował ją do siatki.

𝙆𝙖𝙣𝙟𝙞 𝙊𝙠𝙪𝙣𝙪𝙠𝙞 𝙯 𝙙𝙪𝙗𝙡𝙚𝙩𝙚𝙢❗⚽⚽ Akcja palce lizać w wykonaniu @GornikZabrzeSSA! 👌



📺 Mecz w Kielcach trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cYAlkSkm7T pic.twitter.com/nMG1WDAggU — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 18, 2022

Stosunkowo szybko w drugiej odsłonie meczu na prowadzenie wyszedł Górnik. Z akcją lewą stroną pomknął aktywny tego dnia Krawczyk i dograł w pole karne. Tam z pierwszej piłki technicznie uderzył Okunuki, który dopisał tego dnia już drugiego gola na swoje konto. Goście do końca spotkania kontrolowali już przebieg wydarzeń na boisku i mogli cieszyć się z pierwszego od pięciu spotkań zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie.